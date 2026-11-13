L’accusa dell’Fbi: “La Corea del Nord ha rubato 400 milioni di dollari in criptovalute”

L’Estremo Oriente è sempre più al centro di una guerra tecnologica, accentuata dalle rivalità strategiche tra Stati Uniti e Cina. Lo scandalo che ha travolto l’ex Ceo di Nvidia Jensen Huang è solo l’ultimo capitolo nella corsa tra Washington e Pechino per la supremazia nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Ma c’è un altro fronte per la Casa Bianca: il furto di denaro in criptovalute. Ma in questo caso la pista porta al più stretto alleato della Cina: la Corea del Nord.

L’Fbi ha rivelato che hacker nordcoreani avrebbero sottratto negli ultimi 18 mesi oltre 400 milioni di dollari (circa 361 milioni di euro) grazie ad una frode basata su video in diretta contraffatti. “Attori informatici nordcoreani hanno utilizzato lo schema FaceStealer per colpire in modo aggressivo individui nei settori delle criptovalute e del Web3”, ha dichiarato Brett Leatherman, direttore delle operazioni della divisione cyber dell’FBI.

Nel dettaglio gli hacker hanno creato replicato volti di figure di grande influenza per creare “deepfake” - montaggi iperrealistici - così da conquistare la fiducia delle vittime attirandole in una trappola: attraverso la simulazione di errori tecnici gli ignari utenti, persuasi da video di persone note, venivano convinti ad installare sui loro computer software dannosi. In molti le casi le videochiamate trappola partivano da utenti reali precedentemente hackerati.

Le autorità statunitensi hanno dichiarato di essere riuscite a disattivare l’infrastruttura informatica impiegata per queste frodi e di aver sequestrato circa 900 video, registrati tramite le webcam delle vittime stesse. L’Fbi sottolinea che chiunque possieda criptovalute o lavori in questo ambito rappresenta un potenziale bersaglio. Il Bureau ha accusato Pyongyang di muovere una sorta di guerra di guerra digitale per reperire finanziamenti per i suoi programmi militari, aggirando in tal modo le sanzioni internazionali. Così facendo il regime di Kim Jong-un cerca anche di dimostrare un’autonomia operativa senza dipendere troppo dai suoi principali partner, Cina e Russia. Lo aveva già dimostrando negli scorsi mesi fornendo uomini e armamenti al Cremlino per la guerra in Ucraina.

“L’FBI resta fermamente impegnata a identificare e neutralizzare gli attori nordcoreani che prendono di mira la comunità degli asset digitali, assicurandosi che ne paghino le conseguenze”, ha ribadito Leatherman. Di recente, Pyongyang è stata accusata di essere coinvolta in un massiccio furto di risorse ai danni di Binance, la piattaforma globale di scambio di criptovalute, avvenuto alla fine di ottobre. L’Fbi ha sostenuto che un gruppo noto come TraderTraitor sia responsabile di questo furto di oltre sei miliardi di dollari (quasi 5,4 miliardi di euro). La Corea del Nord ha respinto tali accuse, parlando di una “grave provocazione politica”. Se a queste dichiarazioni si aggiungono le proteste della Cina che accusa Washington di voler costruire una spy story attorno al caso Nvidia “per imporre un blocco tecnologico”, si capisce come la tensione resti alta in Estremo Oriente. Un ulteriore ostacolo in vista del possibile incontro tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping al vertice Apec a Shenzen.