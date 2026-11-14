L’allarme, i voli a terra per 4 ore, poi il via libera: così è scoppiato il caos nei cieli Usa

Gli Stati Uniti precipitano nel caos del trasporto aereo, con migliaia di voli coinvolti e decine di migliaia di passeggeri bloccati a causa di sistemi di comunicazione e controllo definiti “obsoleti” e “sovraccarichi”.

Il blocco ai voli “per circostanze straordinarie” su tutto il territorio nazionale, disposto poco dopo le 16 locali di venerdì (le 22 in Italia) dalla Federal Aviation Administration (Faa), ha fatto temere scenari tragici, ben impressi nella memoria degli americani.

Una misura così draconiana dell’Authority di controllo del trasporto aereo era stata adottata nel 2023, quando un malfunzionamento fece saltare un sistema informatico della Faa, e soprattutto dopo gli attacchi terroristici del 2001 alle Torri Gemelle. Il bilancio dello stop è pesantissimo: oltre 10mila voli coinvolti tra ritardi e cancellazioni in tutto il Paese.

“Non è un nuovo 11 Settembre”

“Non vi è indicazione che si tratti di un attacco doloso: per ora, si tratta solo di interruzione delle tlc. Non siamo sotto attacco, non c’è pericolo. Non è un nuovo 11 Settembre”, ha assicurato dopo quasi un’ora d’incertezza il segretario alla Sicurezza interna (Dhs) Markwayne Mullin, dalla West Wing della Casa Bianca.

Mullin ha voluto rassicurare i cittadini sulla sicurezza delle operazioni, spiegando che, nonostante il blocco dei sistemi di comunicazione e controllo, tutti gli aerei già in volo sono stati costantemente tracciati e sono atterrati in sicurezza. “Non si tratta assolutamente di un evento paragonabile all’11 settembre”, ha ribadito.

In seguito, a quattro ore circa dal blocco, il segretario ai Trasporti Usa Sean Duffy ha imputato a “switch e router davvero intasati di dati” la ragione dello stop aereo con “decine di migliaia di passeggeri bloccati”.

Duffy, in una conferenza stampa con Mullin alla Casa Bianca che si è tenuta quasi in contemporanea con la rimozione del blocco, ha parlato di vera emergenza per l’ammodernamento delle strutture e ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari.

“Accadrà di nuovo? Non so dire se si verificherà proprio questo scenario”, ha aggiunto il segretario ai Trasporti. Secondo la ricostruzione fornita dall’amministrazione, un improvviso sovraccarico di dati sui router dell’infrastruttura di controllo del traffico aereo avrebbe provocato il collasso della rete interna.

In altri termini, gli aggiornamenti tecnologici fatti “hanno sovraccaricato il sistema preesistente” della Faa, facendolo saltare. “Continuerà a guastarsi”, ha concluso Duffy, sottolineando l’urgenza di intervenire su un’infrastruttura ormai inadeguata.

La Casa Bianca esclude un attacco informatico

Mullin ha spiegato che “non c’è mai stata alcuna vita a rischio, nessun volo a rischio”. Non vi è indicazione che il collasso del sistema sia correlato a un attacco informatico o a un’azione legata all’intelligenza artificiale.

Il segretario alla Sicurezza interna ha inoltre escluso categoricamente qualsiasi collegamento tra il blocco nazionale dei voli e l’interruzione dei servizi informatici Microsoft registrata il giorno precedente. “Non vedo alcuna ragione per collegare le due vicende. Si tratta di questioni separate”, ha chiarito rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca.

A rafforzare questa ricostruzione è stata la stessa Microsoft, che attraverso una nota ufficiale ha confermato di non aver riscontrato alcuna evidenza di una correlazione tra i malfunzionamenti della piattaforma Microsoft 365 e la decisione della Faa di sospendere i decolli dagli aeroporti americani. Secondo le autorità federali, dunque, all’origine dell’emergenza ci sarebbe esclusivamente un guasto della rete interna di controllo del traffico aereo, non un problema legato ai sistemi del colosso informatico.

Mullin ha precisato che il presidente Donald Trump è stato costantemente informato sugli eventi. Il tycoon non è apparso nel briefing, ma ha detto a Fox News di ritenere che il caos nei cieli fosse legato a “infrastrutture obsolete”.

Perché Trump non ha parlato direttamente? “Il presidente ha fiducia nel suo gruppo dirigente: ecco perché puntiamo con forza sulla sua leadership. Il segretario Duffy ha detto che è il miglior presidente che abbiamo mai avuto: non c’è mai stato costruttore e leader come lui a capo della nazione a delineare una visione e a mettere insieme una squadra”, ha precisato Mullin.

Il ritorno alla normalità sarà lento

Il ritorno alla normalità del traffico aereo negli scali del Paese, da New York a Los Angeles, “sarà lento”, ha ammesso Duffy. La rimozione del blocco nazionale non significa infatti che la situazione possa tornare immediatamente sotto controllo.

Con oltre 10mila voli interessati da ritardi e cancellazioni, le conseguenze del guasto continueranno a farsi sentire anche dopo la ripresa dei decolli. L’emergenza ha inoltre riportato al centro del dibattito politico americano la necessità di modernizzare le infrastrutture della Faa, evitando che un nuovo malfunzionamento possa paralizzare ancora una volta il traffico aereo dell’intero Paese.