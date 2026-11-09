L’Argentina è “pazza” di Leone XIV. Messa con due milioni e mezzo di persone

Due milioni e mezzo di fedeli per la messa celebrata da Leone XIV al monumento degli spagnoli di Buenos Aires. Record assoluto di partecipazione da quando Prevost è stato eletto. L’affetto degli argentini ha travolto il Pontefice americano che è atterrato ieri nella capitale, accolto a bordo pista dal presidente Javier Milei. L’inquilino della Casa Rosada è presente anche oggi, in prima fila per la messa, accanto alla sorella Karina.

L’omelia

Leone nell’omelia è partito dal Vangelo ed ha voluto spendere parole a favore della famiglia come istituzione. “Aprite le porte delle vostre case a Cristo: parlate con naturalezza di Gesù ai vostri bambini, restare uniti in Lui”, ha detto rivolgendosi ai genitori. “Nell’intimità del focolare domestico - ha continuato il Papa - la fede si trasmette insieme alla vita attraverso i gesti più semplici”. Momenti di quotidianità come la benedizione prima dei pasti o la preghiera prima di andare a dormire. Per Prevost “la famiglia è il luogo privilegiato per conoscere e incontrare Cristo” e nel ricordarlo ha citato Francesco che a Buenos Aires fu anche arcivescovo.

Famiglia contro precarietà

Leone ha indicato la famiglia come un “caposaldo” contro la precarietà della nostra epoca. “Anche le nostre famiglie - ha osservato - vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari”. Un elenco di difficoltà che però non deve portare a rassegnarsi. Anzi: il Papa ha invitato a non rassegnarsi “alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata: al contrario, oggi piu’ che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarieta’ della nostra epoca”.

Tra i disabili

Il primo appuntamento della seconda giornata argentina era stato al Piccolo Cottolengo di Claypole. Il Papa ha reso omaggio agli operatori e agli assistiti, citando Giovanni Paolo II. Da lui è arrivato un messaggio chiaro: “I valori di dignità, integrazione e amicizia fraterna che contraddistinguono luoghi come questo - ha detto - hanno molto da dire alle nostre società, spesso guidate esclusivamente dalla ricerca del successo economico o dal culto dell’aspetto fisico”. Sull’esempio dei volontari, il Pontefice si è augurato che “in Argentina si formi una nuova generazione di santi della carità”.