C’è un’ombra che si proietta sul Palazzo dell’Eliseo e minaccia l’Europa. La prospettiva di Marine Le Pen presidente della Francia preoccupa su più fronti. Lei però prosegue imperterrita, forte dei sondaggi che la danno saldamente in testa al primo turno delle elezioni presidenziali della prossima primavera e nettamente favorita anche al ballottaggio contro il suo probabile rivale, il leader di La France Insoumnise Jean-Luc Mélenchon. Ieri, in una conferenza stampa del partito, ha annunciato ufficialmente la prima misura che metterà in campo: abolire la riforma delle pensioni del presidente uscente Emmanuel Macron. L’idea di fondo è riportare l’età pensionabile a 62 o addirittura a 60 anni. Un progetto che la leader del Rassemblement National intende attuare “già dal (suo arrivo) al potere”. ”Centinaia di migliaia di lavoratori potranno andare (in pensione, ndr) prima, con 2 o 3 anni guadagnati rispetto a ciò che avrebbe imposto la riforma Borne". La riforma voluta da Macron aveva innescato violente proteste in tutto il paese e aveva segnato il picco di impopolarità del presidente. Le Pen ha ribadito che “l’aumento dell’età pensionistica” è stato un atto di “grande viltà”.

Le reazioni degli altri candidati: “Un grande imbroglio”

L’annuncio di Le Pen ha innescato un autentico coro di critiche verso una misura giudicata da molti esclusivamente populista. “Verrà sacrificato l’avvenire dei giovani per finanziare un’illusione”, è stata la dura accusa del candidato di centrodestra Edouard Philippe che imputa alla leader di destra radicale il tentativo di “tagliare i finanziamenti alla casa e di assassinare la formazione”.

Paul Midy, responsabile del programma elettorale del candidato centrista Gabriel Attal (Renaissance) ha avvertito che una promessa simile sulle pensioni scaverà “un buco da 35 miliardi di euro. Un grande imbroglio finanziario con molte ingiustizie”. Il candidato di Les Républicains, Bruno Retailleau, ha invece parlato di una riforma “piena di vizi occulti”.

Il nodo degli aiuti all’Ucraina

Ma c’è anche un altro tema che pone Le Pen in rotta di collisione con le cancellerie europee: il sostegno all’Ucraina. Lo scorso lunedì Le Monde aveva scritto che la leader di RN confermava “la volontà di abbandonare l’Ucraina ponendo fine agli aiuti francesi”. Un’intenzione, secondo il quotidiano francese, che riguarderebbe “non solo l’aiuto bilaterale diretto, ma anche ogni contributo francese ai piani di aiuto europei”.

Consapevole della delicatezza del dossier in caso arrivasse all’Eliseo, Le Pen ha cercato in questi giorni di ammorbidire le sue posizioni attraverso un colloquio telefonico con l’ambasciatore d’Ucraina in Francia, Vadym Omelchenko. Da quanto emerso, Le Pen avrebbe assicurato al diplomatico che, se eletta, “rispetterà gli impegni assunti finora dalla Francia, in particolare per quanto riguarda il prestito di 90 miliardi di euro”, “manterrà” i versamenti per sei mesi all’Ucraina, per poi “interrompere l’aiuto finanziario”. Un calendario che porterebbe fino a novembre 2027, considerando che il prestito comunitario riguarda il biennio 2026 - 2027. Tuttavia Le Pen ha voluto precisare che “lo stato delle finanze pubbliche della Francia non consentirà più di sostenere finanziariamente l’Ucraina nei prossimi mesi”.

Insomma, la favorita per l’Eliseo tenta una mossa di equilibrio per tenere fede alle sue promesse elettorali senza compromettere troppo i rapporti con Kiev e Bruxelles. In questa strategia si inserisce l’invito all’ambasciatore “di riferire al presidente Volodymyr Zelensky che è pienamente disponibile a incontrarlo a Parigi o a Bruxelles”. Le Pen ha inoltre auspicato che Parigi “assuma un ruolo più attivo nei negoziati in corso”.

Le Pen sotto accusa: “Vuole pugnalare l’Ucraina alle spalle”

Difficile che questo basti a tranquillizzare gli animi. Il Wall Street Journal avverte che una vittoria di Le Pen “potrebbe innescare una grave crisi all’interno dell’Unione europea e avere pesanti ripercussioni sull’Ucraina”. Il quotidiano americano ha ricordato le promesse della candidata di estrema destra su significativi tagli ai bilanci delle istituzioni dell’Ue, nell’ambito di un piano più ampio volto a ridurre drasticamente il contributo della Francia al bilancio comune europeo.

Su questa linea, il candidato Edouard Philippe ha accusato tanto Le Pen quanto Mélenchon di “fascinazione malsana” per il presidente russo, Vladimir Putin. “Questa fascinazione malsana mi preoccupa profondamente per la sicurezza del nostro Paese. Non conosco alcuna forma di vassallaggio che sia felice, e non ne conosco nessuna che possa esserlo quando si ha a che fare con dei dittatori”.

Durissima la reazione dello staff di Macron: “Se Le Pen decidesse di tagliare ogni sostegno all’Ucraina, ci isolerebbe in Europa; sta giocando contro la Francia”. Gli uomini del presidente affermano che “l’ambiguità di Trump nei confronti della Russia” è un atteggiamento che “si riscontra anche in una parte della nostra classe politica. Lo stesso vale per l’Italia con Salvini: Salvini vuole pugnalare gli ucraini alle spalle, esattamente come Marine Le Pen”.