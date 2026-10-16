Licenziata ma in crescita sui social: la (breve) avventura di Katie Zacharia alla Casa Bianca

L’esperienza di Katie Zacharia Picked come Press Secretary alla Casa Bianca è durata appena cinque giorni, molto meno di quella di tanti aspiranti imprenditori che hanno fatto la loro comparsa in The Apprentice, il celebre reality show statunitense andato in onda dal 2004 al 2017 sulla NBC. Quel programma era condotto proprio da Donald Trump, anzi fu quel format televisivo a rendere globale la sua popolarità e che i telespettatori impararono a conoscere per una frase diventata da subito iconica, “You’re fired”, sei licenziato urlava Donald in faccia ai concorrenti che venivano eliminati dal realty per aver fallito qualche prova. Oggi, è toccato a Katie Zacharia fare le valigie, senza aver avuto neanche il tempo di disfarle completamente, e tornarsene a casa con l’amaro in bocca. A lenire, molto parzialmente per la verità, la delusione per una conclusione così repentina e poco gratificante dell’esperienza al fianco del presidente americano, ci sono solo gli incrementi dei follower degli account social. In questi cinque giorni trascorsi al 1600 di Pennsylvania Avenue, l’account su X della Zacharia è passato da poco più di 50 mila follower a poco meno di 314 mila. Un account dal quale nelle prossime ore probabilmente non troveremo più pinnato il post del 9 ottobre nel quale Katie Zacharia aveva scritto: “servire il Presidente Trump e il popolo americano in questo momento critico del 250º anniversario è l’onore di una vita. Il Presidente Trump ha dimostrato all’America che possiamo essere grandi di nuovo, e lavora per realizzare quella grandezza ogni singolo giorno. La sua fiducia è un vero privilegio, e la sua leadership è una benedizione per questo Paese”. Anche gli altri account avevano beneficiato della visibilità ottenuta dalla nomina, a cominciare dal canale di Instagram, che dal giorno della ufficializzazione della nomina a Press Secretary era cresciuto da poco più di 40 mila follower a oltre 215 mila. Anche il presidio su Truth ha ottenuto la sua iniezione di nuovi follower con una crescita di ben 20 mila nuovi seguaci, con un balzo da 2.092 follower a 23.753.

A inferire sarcasticamente sulla repentina conclusione dell’esperienza alla Casa Bianca è arrivato anche il post dei Democratici americani che hanno postato sui social una foto profilo di Katie Zacharia con il filtro Open to work, disponibile a lavorare, utilizzato su LinkedIn social media nato proprio per favorire l’incrocio da domanda e offerta di lavoro e utilizzato da quelli utenti che cercano una nuova occupazione.