Prima le promesse alla sinistra radicale, poi la rivoluzione nella polizia di New York. Zohran Mamdani mette mano alla gestione dell’ordine pubblico e smantella lo Strategic Response Group (SRG), l’unità speciale del NYPD impiegata nelle operazioni antiterrorismo e negli interventi durante le manifestazioni più turbolente. Una decisione destinata a far discutere, che scatena la dura reazione dei sindacati degli agenti e riaccende lo scontro sulla sicurezza nella Grande Mela.

Ieri il sindaco socialista ha annunciato lo scioglimento del reparto, composto da circa 500 uomini, rivendicando il rispetto di uno degli impegni assunti durante la campagna elettorale. “Avevo promesso di sciogliere lo Strategic Response Group della polizia di New York. Oggi manteniamo quella promessa”, ha dichiarato in un video. Una svolta maturata dopo le pressioni dell’ala più a sinistra della sua maggioranza, da tempo impegnata a chiedere la chiusura dell’unità, accusata di aver utilizzato metodi eccessivamente aggressivi contro i manifestanti.

Al posto dello SRG arriverà un nuovo sistema di gestione delle proteste, con un ruolo centrale affidato a personale civile disarmato, privo di poteri di arresto. La nuova Community Dialogue and De-escalation Division lavorerà insieme alla polizia, che istituirà anche una squadra di 30 agenti specializzati nella mediazione e un’unità di supporto per le situazioni più delicate. Le competenze antiterrorismo dello SRG, invece, saranno trasferite all’Intelligence and Counterterrorism Bureau.

Non è tutto. Mamdani ha annunciato anche il divieto di utilizzare durante le manifestazioni alcune dotazioni e tattiche della polizia, tra cui gas lacrimogeni, spray urticanti, armi lunghe e il cosiddetto “kettling”, la tecnica utilizzata per circondare e contenere gruppi di manifestanti. Una riforma che, secondo i suoi oppositori, rischia di indebolire la capacità di risposta delle forze dell’ordine proprio nelle situazioni più critiche. “Oggi non è una buona giornata per i newyorkesi che vogliono una città sicura e ordinata”, ha attaccato Patrick Hendry, presidente della Police Benevolent Association. Ancora più pesante l’accusa rivolta al sindaco: “Mamdani sta mostrando il suo vero volto: è disposto a mettere a rischio la vostra sicurezza pur di compiacere la sua base radicale”, riporta il New York Post.

Sulla stessa lunghezza d’onda Scott Munro, presidente della Detectives’ Endowment Association, secondo il quale il sindaco avrebbe costruito la propria campagna su un’idea infondata: considerare lo SRG un problema anziché uno strumento di tutela della sicurezza. “In realtà, questi coraggiosi uomini e donne in uniforme hanno tenuto testa a radicali pericolosi che minacciano la sicurezza pubblica”, ha dichiarato. E ha aggiunto che lo scioglimento del reparto dimostra quanto il municipio sia distante dalla realtà del lavoro di polizia. Durissimo anche l’ex capo del dipartimento John Chell, che ha accusato l’amministrazione di ingannare i cittadini sulla condotta degli agenti. “Questo approccio socialista alla polizia provoca feriti, danneggia le proprietà e sconvolge la vita delle persone. Rovina le città”, ha denunciato.

A difendere la riorganizzazione è invece il commissario del NYPD Jessica Tisch, secondo la quale le nuove misure rafforzeranno il dipartimento senza compromettere la sicurezza. Tisch ha ricordato che nel 2025 lo SRG era intervenuto soltanto nel 6% delle manifestazioni cittadine e ha assicurato che la polizia manterrà gli strumenti necessari per affrontare le minacce più gravi.

La decisione ha intanto raccolto il plauso di alcuni esponenti della sinistra radicale, tra cui lo streamer Hasan Piker e l’attivista pro-Pal Mahmoud Khalil, protagonista delle proteste alla Columbia University. Quest’ultimo, tuttavia, ha giudicato la riforma insufficiente, chiedendo ulteriori iniziative contro gli abusi attribuiti alla polizia.

Il deputato repubblicano Mike Lawler ha invece accusato Mamdani di voler ricompensare i gruppi radicali che lo hanno sostenuto politicamente, smantellando proprio l’unità incaricata di contenerne gli eccessi. La questione, adesso, è tutta politica: il sindaco rivendica una nuova stagione per la sicurezza cittadina, mentre una parte importante dei rappresentanti degli agenti denuncia il rischio di sacrificare l’efficacia degli interventi sull’altare delle promesse elettorali.