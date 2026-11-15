Meta, multa da 805 milioni: foto usate senza permesso

La chiamano maxi-multa, e in effetti fa impressione: 805 milioni di euro. Se poi però ci accorgiamo che il conto fatto dal Garante per la protezione dei dati rappresenta lo 0,47 per cento del fatturato globale di Meta, si capisce che la questione presenta due aspetti diversi di come le Big Tech abbiano conquistato il mondo, o più che altro la nostra assuefazione: da una parte un business ormai sterminato, dall’altra la mancanza di controllo che per anni ha lasciato mano libera alle aziende che hanno cambiato (in meglio o in peggio?) le nostre vite. Insomma: è arrivato il momento di far pagare il conto, ma siamo sicuri che abbiano sbagliato solo loro?

Intanto, però, la stangata è arrivata: l’accusa è l’app Facebook per Android abbia fatto la guardona, avendo avuto accesso a foto, video e metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza chiedere un consenso specifico e senza informarli in modo adeguato. Tipo, insomma, quelle righe in corpo 1 che vengono messe negli annunci pubblicitari e che nessuno di noi si mette certo a leggere. Nel mirino c’è la funzione «Ottieni suggerimenti dalla galleria», disponibile dal 2023, che durante la navigazione propone foto e video presi dal telefono come spunti da pubblicare. Secondo l’autorità garante, l’accesso veniva chiesto con un’unica autorizzazione troppo generica e valida per tutta l’app, così che poi il sistema poteva leggere l’intero archivio fotografico in modo permanente, senza che l’utente avesse la possibilità di verificare cosa venisse davvero usato. Particolare, verrebbe da dire, che nessuno di noi ha mai notato (e anche se lo avessimo fatto non ce ne saremmo curati), solo che una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano del luglio 2025 ha fatto accendere la lampadina: l’articolo 122 del Codice privacy considera infatti lo smartphone parte della sfera privata e stabilisce la necessità di un consenso libero e informato, anche se i dati non vengono trasmessi e anche se non c’è un danno. Meta ha tentato di spostare il caso all’autorità irlandese, competente per l’Ue, ma per l’ePrivacy lo «sportello unico» non vale.

E allora il conto è (stato) fatto: 20 milioni gli utenti Android coinvolti, una violazione ancora in corso e secondo l’Autorità una scarsa collaborazione durante l’istruttoria. Con l’intimazione di chiedere un consenso distinto per questa funzione entro 60 giorni e tenerla disattivata per impostazione predefinita. Tutto bene dunque per il Garante (incassa il 50 per cento da reinvestire nella sua attività ispettiva) e per lo Stato (prende l’altro 50). E gli utenti? Se vogliono, possono fare una causa separata provando di essere stati realmente danneggiati.

In serata Meta ha annunciato ricorso: «Siamo in netto disaccordo con la valutazione dei fatti e con l’applicazione della normativa da parte del garante e riteniamo sproporzionato l’importo della sanzione. Gli utenti devono concedere un’autorizzazione sul proprio dispositivo prima che la funzionalità possa operare e possono modificarla in qualsiasi momento»