Migranti, nuova “invasione” in Spagna: 6.000 arrivi alle Canarie da inizio novembre

Quasi 6.000 arrivi di migranti dall’inizio di novembre, più di 1.300 solo nell’ultimo fine settimana, con El Hierro di nuovo sotto assedio: la Spagna sta affrontando una nuova “invasione” che, però, stavolta non ha l’eco mediatica vista per Ceuta. I numeri sono indubbiamente diversi i numeri, diversa anche la modalità, ma su questa nuova crisi migratoria non c’è quasi copertura mediatica. Il Senegal è tornato a essere il principale Paese di partenza dei cayuco verso le Canarie e non può essere definito un fenomeno naturale, non è una “emergenza umanitaria”. Non certo una situazione favorevole a Pedro Sanchez a pochi giorni dalle elezioni, tanto più che circolano i video dei migranti in arrivo sulla terra ferma dalle isole.

La giornalista senegalese Marie Louise Ndiaye, che da anni segue la rotta dalle Canarie, ad Atlántico Hoy ha spiegato che “il mese di ottobre ha segnato un punto di svolta. È un insieme di fattori che contribuisce a indebolire il controllo delle partenze dal Senegal”. E poi il copione è sempre lo stesso, perché quando arrivano, ha sottolineato Ndiaye, molti scoprono che l’Europa non è El Dorado. “Quando uno è in Africa può credere che l’Europa sia El Dorado, che potrà lavorare appena arrivato e aiutare subito la famiglia”, ha spiegato ancora Ndiaye. Ed è un sentimento comprensibile, la cui causa va ricercata principalmente nella propaganda immigrazionista europea degli ultimi 15 anni, quando l’Ue ha falsamente trasmesso il messaggio che avrebbe accolto tutti.

Ma la soluzione non è, e non è mai stata, aprire di più: la soluzione va ricercata nell’interruzione del meccanismo che porta i migranti in Europa, mettendoli a rischio della loro vita. Solo nelle ultime ore ci sarebbero stati almeno 36 morti per un naufragio nell’Atlantico nel tentativo di raggiungere le Canarie e controlli più duri sulle partenze, cooperazione di polizia, rimpatri effettivi e canali legali limitati e selezionati sono le misure minime per tutelare l’Europa e per tutelare la vita. Non servono misure spot con singoli Paesi ma un piano strutturato. Lo dice la stessa Ndiaye, quando spiega che “se si bloccano le partenze dal Senegal e dalla Mauritania, i trafficanti si spostano verso le coste del Gambia e della Guinea”. E finché non si interviene con fermezza su tutta la costa, i migranti “senza prospettive continueranno a tentare la traversata”.

Lo stesso problema lo stanno vivendo anche le isole Baleari sulla rotta che parte dall’Algeria, che è la stessa che conduce i migranti in Sardegna. Il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Nunez Feijoo dopo aver spiegato che “dobbiamo evitare il problema, non distribuirlo in tutta la Spagna ed esportarlo in Europa”, ha annunciato di voler andare a Bruxelles per chiedere una presenza permanente di Frontex lungo la rotta tra l’Algeria e le Baleari perché “la Spagna ha il diritto di decidere chi entra, come entra e per quale motivo entra”. Tra le aree citate figurano, oltre alle Baleari, le regioni della costa mediterranea, le Canarie, Ceuta e Melilla.