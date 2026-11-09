Morto l’autore della strage di Cracovia

È morto Michal Oksinski, il 24enne responsabile della strage di Cracovia. Il giovane polacco, rimasto gravemente ferito nello scontro a fuoco con la polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla nella celebre Piazza del Mercato, è deceduto questa mattina in ospedale. A comunicarlo sono state le autorità polacche. Il bilancio complessivo della tragedia sale così a dieci morti, compreso l’attentatore.

«Vi informiamo che l’autore dei tragici eventi è deceduto questa mattina in ospedale», ha comunicato su X la polizia del voivodato della Piccola Polonia, la regione meridionale del Paese di cui Cracovia è il capoluogo. La notizia è stata confermata anche dal governatore regionale, Krzysztof Klęczar, all’emittente TVN24. «Alle 4:30 del mattino, l’autore dell’attentato è deceduto in uno degli ospedali di Cracovia», ha dichiarato, precisando che le condizioni degli altri feriti rimangono invariate. Attualmente 15 persone sono ancora ricoverate in sei ospedali della città.

La strage si è consumata sabato nel cuore del centro storico di Cracovia, una delle principali mete turistiche della Polonia. Oksinski, armato di un fucile semiautomatico AR-15 e vestito con una divisa mimetica, aveva aperto il fuoco da un’auto in movimento contro la folla presente nella celebre Piazza del Mercato (Rynek Główny). Nell’attacco erano rimaste uccise sei persone e altre sedici erano state ferite, tra cui diversi cittadini stranieri e due agenti di polizia raggiunti dai colpi dell’attentatore. L’intervento delle forze dell’ordine aveva permesso di neutralizzare il killer, rimasto gravemente ferito nello scontro a fuoco e successivamente trasportato in ospedale.

Le indagini avevano poi portato alla scoperta di un altro orrore. Nell’abitazione del 24enne a Ostrowiec Świętokrzyski, gli investigatori avevano rinvenuto i corpi senza vita di tre familiari: il padre di 53 anni, la madre di 52 e la sorella di 20. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutti e tre sarebbero stati uccisi a colpi d’arma da fuoco prima dell’attacco nel centro di Cracovia. Con la morte dell’attentatore, il bilancio complessivo della vicenda è dunque di dieci vittime: sei persone uccise nella piazza, tre familiari del killer e lo stesso Oksinski.

La Procura nazionale polacca ha aperto un’inchiesta per terrorismo per ricostruire la dinamica della strage e chiarire il movente dell’attentatore. Secondo quanto riferito dalle autorità, il giovane era noto per il suo interesse verso ideologie di estrema destra e forme di radicalizzazione violenta. Gli investigatori stanno cercando di accertare se queste convinzioni abbiano avuto un ruolo nella pianificazione dell’attacco. Intanto, in Polonia sono state proclamate giornate di lutto nazionale per commemorare le vittime della strage.