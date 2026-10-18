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Cronaca internazionale

New York perde un mito: si spengono le luci sullo storico hotel Plaza, sfondo di “Mamma, ho riperso l’aereo”

Ufficialmente si parla di una chiusura necessaria per effettuare degli importanti lavori di restauro. Mistero, però, sulla data di riapertura

Federico Garau
hotel Plaza
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New York si prepara a salutare, almeno temporaneamente, uno dei suoi simboli più celebri. Il leggendario Plaza Hotel, la cui sagoma domina l’incrocio tra la Fifth Avenue e Central Park South fin dal lontano 1907, uscirà di scena per un lungo periodo. Le porte dell’intero complesso si chiuderanno a gennaio 2027 per consentire una massiccia operazione di restauro che si protrarrà per non meno di quattro anni.

Il Plaza Hotel di New York è un vero e proprio palcoscenico, che negli anni ha accompagnato una serie di eventi. Ha ospitato matrimoni di grandissima risonanza mediatica, eventi mondani, leggende della musica (ospitò i Beatles alla loro prima tournée negli Usa) e fece anche da sfondo a importanti incontri politici. Molti di noi, però, ricordano il Plaza come l’albergo che ospitò il giovane Kevin McCallister (Macaulay Culkin) in “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York” (1992). Nel film si trova addirittura un cameo di Donald Trump.

L’hotel è stato scenario anche per altre pellicole memorabili, come Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock (1959), Come eravamo (1973), Profumo di donna (1992) e Il grande Gatsby (2013).

A quanto pare lo scopo principale dei lavori sarebbe quello di ripristinare la facciata del celebre edificio di 18 piani. La complessità del lavoro richiede tempo e una pianificazione accurata, ecco perché serviranno anni. Le porte dell’hotel dovrebbero restare serrate fino al 2031, ma al momento non è stata ancora annunciata una data di riapertura ufficiale.

Tutto fermo, dunque. A partire dalle 282 camere per gli ospiti dell’hotel agli spazi destinati agli eventi. Incluso anche il ristorante Palm Court.

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