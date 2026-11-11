“Non è abbastanza inclusivo”. I Paesi Bassi cancellano San Nicola a scuola. Il Natale sacrificato in nome dell’integrazione

C’è un filo rosso che attraversa l’Europa da anni: è un continente che, dopo aver costruito per secoli la propria identità su radici cristiane, giuridiche e culturali comuni, sembra essere disposto a rinunciare a pezzi di sé stesso per non urtare la sensibilità di chi non le condivide e vuole imporre le proprie. Non è un tema che riguarda tutti gli immigrati che si trovano in Europa ma è l’incontro con le comunità di matrice islamica e post-coloniale a generare un riflesso di autocensura negli europei, che vivono di sensi di colpa. Sono soprattutto le tradizioni secolari a risentirne, per paura di essere accusati di razzismo o esclusione. Il risultato è una progressiva erosione del patrimonio culturale europeo, presentata come “inclusione”.

In vista del Natale, gli ultimi esempi arrivano dai Paesi Bassi, dove due vicende distinte, ma collegate dallo stesso schema mentale, mostrano fino a che punto si è spinta l’Europa. Alla basisschool De Schakel, nel quartiere Overvecht di Utrecht, la tradizionale festa di Sinterklaas (San Nicola o Santa Claus) è stata cancellata: al suo posto è stato inventato un generico “Kinderfeest” sjoelbak, con carretto delle stroopwafels e calcio gonfiabile. Niente più arrivo “magico” del Santo dei bimbi con i suoi aiutanti, niente più pepernoten e regali legati alla tradizione. La direttrice Janet Klein ha spiegato che alcuni insegnanti di origine surinamese e parte dei genitori non si sentivano più a proprio agio. La scuola precisa che continua a celebrare Natale e Pasqua, ma lo fa in modo inclusivo assecondando le pressioni della società multiculturale e, di fatto consegnando al passato le tradizioni, che sono la storia e le radici del popolo, annacquando e diluendo ciò che rappresenta la spina dorsale della cultura, appiattendola su standard allineati.

Invece a Carnisse, quartiere di Rotterdam, il consiglio di zona ha votato 4 a 3 contro il finanziamento di 1.250 euro per la tradizionale intocht di Sinterklaas, un evento che si tiene da oltre trent’anni. Motivo ufficiale è che “non è abbastanza inclusivo”. Anche se da anni si usano i Roetveegpiet, secondo la presidente del consiglio Inge Pechler resta il problema di “un uomo bianco con aiutanti scuri”. L’organizzatore Arjan van Es ha protestato, ricordando che le modifiche erano già state fatte da tempo e che qualcuno gli avrebbe addirittura suggerito di cambiare il colore della pelle di Sinterklaas stesso. I residenti hanno protestato, il Consiglio non ha cambiato idea ma i soldi necessari per la festa sono comunque arrivati da finanziatori privati, quindi si farà.