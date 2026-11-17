Non c’è proprio un momento di tregua. Gli hacker hanno preso di mira, stavolta, i servizi del colosso di Cupertino, Apple, con alcune interruzioni che riguardano anche soprattutto il Cloud e lo Store online. Ma non è solo il colosso tech a subire nuovi attacchi informatici: dalla Cnn alla Bbc, Ikea, Air France e Zoom sono quasi 200 i siti web tra i più cliccati al mondo a essere presi di mira da un attacco informatico per rubare dati finanziari, criptovalute e compromettere gli stessi dispositivi Apple.

Le problematiche ad Apple

Sul sito web specializzato Downdetector si può osservare in tempo reale l’andamento del blocco: i problemi per Apple ono iniziati intorno alle ore 19 italiane: i più segnalati dagli utenti riguardano la mancata possibilità di fare login (82%), problemi con l’App (13%) e il restante 3% che riguarda settori vari. Discorso praticamente identico per iCloud, la “nuvola” virtuale dove vengono conservate foto, video, documenti e numerosi altri servizi. Anche qui, l’87% degli utenti lamenta l’impossibilità di accesso con il login, il 7% problemi di sincronizzazione e il 3% all’App.

Come sono avvenuti gli attacchi hacker

Media specializzati in cybersicurezza hanno spiegato che gli hacker avrebbero colpito ben 178 siti web sfruttando una vulnerabilità nei servizi di Optimizely, una piattaforma digitale usata da grandi aziende per personalizzare l’esperienza online dei propri utenti. Per questa ragione, ad esempio, problemi si stanno registrando ad Apple Pay, Gmail e numerose altre piattaforme di uso quotidiano da parte di decine di milioni di persone nel mondo.

Cosa è successo alla Cnn

Secondo Cybernews, nel caso del cyberattacco alla multinazionale americana ed emittente di punta Cnn, così come avvenuto per i siti web gli hacker hanno inserito un codice JavaScript malevolo negli strumenti ospitati da Optimizely. Il perché è presto detto: rubare dati sensibili e soprattutto i numeri di carte di credito e criptovalute oltre a “infettare” i dispositivi Apple così da allargare gli attacchi a macchia d’olio.

In questo caso, gli utenti non hanno nessuna “colpa”: non è stato ricevuto il classico link sospetto da cliccare e dare il via libera agli hacker ma bastava collegarsi a uno dei siti web considerati sicuri e attendibili, nei quali era stato inserito il codice malevolo, per essere potenzialmente colpiti. Tra i portali coinvolti ci sono anche Salesforce, GitLab, il colosso bancario Hsbc negli Emirati Arabi Uniti, Equifax, Ledger e Peacock.

Optimizely ha confermato l’incidente sul proprio account X spiegando di averlo individuato e circoscritto: non si sa ancora quanti utenti siano stati effettivamente compromessi né quale sia l’entità complessiva dei dati eventualmente sottratti.