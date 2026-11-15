Nvidia, 100mila firme per il ritorno di Huang. C’è anche Musk: a rischio intese cruciali

Più di centomila firme per chiedere al colosso Nvidia di far tornare al suo posto il ceo Jensen Huang, che giovedì scorso ha fatto un passo indietro dopo lo scandalo dell’amante cinese sospettata di essere una spia di Pechino. La petizione «Stand with Jensen» è stata promossa dalla Silicon Valley e sostenuta da Elon Musk. È stato lo stesso patron di Tesla a spiegare che Huang «ha gestito brillantemente la catena di approvvigionamento di Nvidia, ma molti di quegli accordi erano frutto di una stretta di mano con Jensen, non contratti scritti. Senza di lui, almeno alcuni di quegli accordi cruciali andranno persi». Questo post di Musk su X sottolinea che il successo di Nvidia derivava anche dalle relazioni personali di Huang con i singoli partner commerciali.

Ma oltre alla imponente mobilitazione, il delicato affaire a metà strada tra geopolitica e business si arricchisce di un particolare piuttosto significativo pubblicato dal Washington Post: il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe rielaborato un paper della Cia con «toni decisamente più assertivi». Ovvero l’amante cinese Alice Huang sarebbe diventata da sospetta spia a spia a tutti gli effetti. Anche la Cnn ne ha parlato, aggiungendo che l’intelligence «non è ancora convinta» che Alice Huang lavorasse per il dragone. Il Washington Post aggiunge un altro elemento, puntando il dito contro i falchi anti-Cina, come Rubio, che hanno provato a «distruggere l’influenza che Jensen esercitava» su Donald Trump.

Un puzzle che impatta sul sentiment di chi ha visto con i propri occhi la celere vendita di chip per l’IA alla Cina con il via libera per Huang da parte del numero uno della Casa Bianca: quegli stessi alti funzionari del governo americano hanno, secondo il Wp, deciso di reagire con forza perché sostenitori di una linea molto più rigida in materia di sicurezza nazionale. Nessuno di loro infatti voleva che una tecnologia così impattante venisse venduta alla concorrenza (e che concorrenza). E aggiunge che la deposizione di Huang altro non è che «una grande vittoria per questa fazione, che ora può sfruttare il momento per riorientare l’agenda nazionale verso politiche più dure nei confronti della Cina».

A difendere Huang, dopo le dimissioni, ci aveva pensato lo stesso Trump, definendolo una «leggenda» che ha «svolto un lavoro fantastico», mentre a margine del vertice del G7 a Parigi, Rubio aveva fatto tutt’altra riflessione, osservando che «il sistema cinese agirà sempre nel suo interesse, così come gli Usa sempre nel proprio. Io lavoro per il popolo americano». Che dietro la questione Nvidia si celi anche l’inizio della prossima competizione per la Casa Bianca è un altro tema ben presente sul tavolo. Notevoli le preoccupazioni degli elettori in merito all’intelligenza artificiale, ai data center, alla Cina e alla corruzione. La borsa intanto continua a reagire: il Dow Jones ha limitato i danni dopo una giornata fortemente negativa a causa dei timori sull’inflazione. Il dato annuale di +6,5% si attesta come peggiore fatto registrare dal novembre del 2022.