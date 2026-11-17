Donald Trump è ormai nel pieno del suo tour, prima al vertice Asean a Manila nelle Filippine e poi a quello dell’APEC a Shenzen in Cina. Tra tutti l’incontro più atteso dal mondo (e probabilmente dallo stesso Trump) è il trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping. Sui temi di cui discuteranno i capi delle tre superpotenze non ci sono certezze. Non sembra che nemmeno che Trump e Xi parleranno dello scandalo Nvidia e delle sospette operazioni di spionaggio della Cina contro l’azienda dell’high tech. Nonostante questo, l’ombra della vicenda continua a seguire l’inquilino della Casa Bianca.

Questa volta i nuovi dettagli sono destinati ad alimentare le teorie secondo cui l’amministrazione Trump sapeva dei rischi per la sicurezza attorno a Nvidia pur non facendo nulla. Ora emerge il possibile coinvolgimento di Trump in operazioni di trading sul titolo. L’indiscrezione arriva da Cnbc: da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump avrebbe effettuato almeno 103 operazioni di acquisto e vendita di azioni della società di Jensen Huang, con transazioni per un valore complessivo compreso tra 27 e 97,5 milioni di dollari.

A insospettire è però una vendita di azioni di Nvidia di valore compreso tra i 500mila e un milione di dollari fatta da Trump il 18 maggio scorso. La data è significativa perché, stando al New York Times, cinque giorni prima il Segretario di Stato Marco Rubio avrebbe avvertito il presidente dei sospetti dell’intelligence sulla relazione tra Jensen Huang e la presunta spia cinese, Alice Huang. Il sospetto che Trump abbia voluto correre ai ripari temendo un prossimo crollo del titolo è legittimo. Da parte sua, il tycoon non ha mai nascosto la sua amicizia con Jensen Huang, arrivando a difenderlo e auspicando un suo reintegro nell’azienda.

Cina e Nvidia preparano le contromosse

Nel frattempo la decisione annunciata ieri dal dipartimento del commercio statunitense su una stretta agli export di chip avanzati verso paesi ritenuti a rischio contrabbando (tra cui molti del sud-est asiatico), ha innescato le prime reazioni, dentro e fuori dagli Stati Uniti.

Inevitabile la reazione di Pechino, che fin dall’inizio dello scandalo Nvidia ha respinto le teorie di spionaggio e accusato Washington di voler imporre un “embargo tecnologico”. Ora la replica. “Gli Stati Uniti continuano ad ampliare eccessivamente il concetto di sicurezza nazionale, abusando delle misure di controllo sulle esportazioni. La Cina adotterà le misure necessarie per salvaguardare con fermezza i propri diritti e interessi legittimi”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante la consueta conferenza stampa. Un inizio affatto promettente alla vigilia del trilaterale di Shenzen.

Da parte sua, anche Nvidia corre ai ripari mentre la nuova amministratrice delegata Colette Kress si appresta a rivelare i risultati trimestrali della società. Dopo aver avvertito i propri clienti che la nuova normativa relativa all’accesso remoto da parte delle aziende cinesi ai suoi chip per l’intelligenza artificiale potrebbe esporre sia l’azienda stessa che i clienti a “azioni legali” da parte degli Stati Uniti, l’azienda passa a misure più concrete. Come riportato dal Financial Times, la società californiana ha annunciato l’istituzione di un nuovo comitato interno per supervisionare il rispetto delle norme statunitensi sulla sicurezza nazionale e dei controlli sulle esportazioni di semiconduttori. Il comitato si occuperà della gestione dei rischi legati al commercio internazionale e sarà presieduto da Suzanne Nora Johnson, ex vicepresidente di Goldman Sachs e membro del consiglio di amministrazione di Nvidia dallo scorso luglio.

Intanto i dipartimenti del Commercio e della Giustizia degli Stati Uniti hanno reso noti nuovi dettagli sull’indagine nei confronti di Megaspeed, società di Singapore che l’intelligence ritiene Alice Huang abbia usato per trasferire chip ad alta tecnologia americani alla Cina. Secondo una dichiarazione congiunta dei due dipartimenti, gli investigatori avevano individuato attività sospette attraverso il monitoraggio di possibili trasferimenti illeciti di chip soggetti a restrizioni. Nel maggio 2025 il dipartimento del Commercio aveva chiesto a Nvidia documentazione sulle vendite dirette o indirette alla società, che il mese successivo era stata inserita dall’azienda statunitense nella lista dei clienti a cui non vendere. Nel giugno 2025 agenti statunitensi, insieme alle autorità di polizia di Singapore, avevano poi effettuato un’ispezione presso la sede di Megaspeed per verificare l’utilizzo finale dei prodotti e interrogato Alice Huang, all’epoca amministratrice delegata della società.