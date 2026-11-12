Nvidia, Jensen Huang rischia il posto: l’ombra dello spionaggio cinese arriva fino alla Casa Bianca

La “trappola al miele” nella quale è caduto Jensen Huang, re del colosso Nvidia, si sta rivelando pian piano un gigantesco caos politico. Il fondatore e amministratore delegato del colosso americano dei semiconduttori rischia ora di perdere la guida dell’azienda che ha trasformato in uno dei protagonisti della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Huang prossimo al licenziamento

Secondo il Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione di Nvidia si prepara a estromettere Huang e avrebbe convocato una riunione già nella serata di ieri, ora americana, per discuterne il futuro. La prospettiva di un cambio al vertice ha provocato un’immediata reazione dei mercati, con il titolo Nvidia arrivato a perdere oltre l’8% nelle contrattazioni successive alla chiusura di Wall Street.

La seconda relazione extraconiugale

A rendere ancora più delicata la posizione del manager è una seconda relazione extraconiugale, questa volta interna all’azienda. Il New York Times ha, infatti, rivelato la sua relazione con Kimberly Powell, a capo della divisione sanitaria del gruppo e dirigente sottoposta alla sua supervisione. Una circostanza che apre un ulteriore fronte sul rispetto del codice di condotta interno e sui possibili conflitti di interesse.

Un triangolo d’inganni e affari

A complicare ulteriormente questo quadro surreale è una nuova ricostruzione del Wall Street Journal, che passa per il consorte di Alice, l’imprenditore Kang Wei. Sarebbe stato proprio lui a presentare la moglie a Jensen Huang, apparentemente tollerando il tradimento per circa due anni. Un particolare che alimenta gli interrogativi sulla natura dei rapporti tra i tre.

Kang e Alice nel tempo hanno tessuto una fitta rete di interessi tra Cina, Singapore e Taiwan. Attraverso Megaspeed International, diventata partner cloud di Nvidia alla fine del 2023, il loro circuito imprenditoriale aveva sviluppato servizi informatici destinati anche a grandi clienti cinesi, tra cui Alibaba. Gli investigatori sospettano che una parte dei chip Nvidia soggetti alle restrizioni statunitensi possa essere stata trafugata in Cina proprio attraverso la rete di Megaspeed.

Nuovo terremoto a Washington, tra accuse dem e dei China hawks

Il nodo più esplosivo, tuttavia, è politico. Huang è uno degli interlocutori più influenti di Donald Trump nell’elaborazione della strategia sull’intelligenza artificiale. Già dalle prime battute di questa vicenda è emerso che il presidente Usa sarebbe stato informato dei sospetti dell’intelligence ma, nonostante gli avvertimenti, Huang avrebbe continuato a godere della sua fiducia. Dopo aver parlato direttamente con Huang, Trump ha riferito che il fondatore di Nvidia gli aveva assicurato di non sapere nulla degli eventuali legami della donna con i servizi segreti cinesi.

A Washington, intanto, lo scandalo è già diventato terremoto. I senatori democratici Elizabeth Warren e Chris Coons hanno chiesto all’amministrazione di conservare tutta la documentazione relativa alle esportazioni di semiconduttori Nvidia verso la Cina. I due chiedono inoltre chiarimenti sulle misure di controspionaggio adottate dopo la scoperta della presunta operazione cinese.

A chiedere la testa di Huang anche Steve Bannon e la cordata di falchi anti-Cina che hanno sempre preso di mira il CEO di Nvidia. Nel suo programma WarRoom, Bannon ha definito Huang un “agente d’influenza per il Partito Comunista Cinese”, accusandolo da tempo di favorire la vendita di chip avanzati e di contrabbando alla Cina nonostante i controlli sulle esportazioni.