Nvidia, la rivelazione di Axios: “Trump e Lutnick erano informati sulla relazione di Huang già a maggio”

La spy story che ha travolto Nvidia e il suo Ceo, Jensen Huang, cominciare a bussare alle porte della Casa Bianca, coinvolgendo membri di spicco dell’amministrazione Trump. L’ultimo tassello lo rivela il sito Axios: il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick aveva ricevuto un memorandum top secret sulla relazione tra l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e Alice Huang. La stesura di questo documento sarebbe stata seguita direttamente dal segretario di Stato Marco Rubio nei giorni precedenti il viaggio di Donald Trump in Cina del maggio scorso. Anzi, secondo il New York Times, Rubio avrebbe avvertito personalmente il presidente a bordo dell’Air Force One proprio durante il volo per Pechino.

L’ultima rivelazione getta un’ombra su come il Dipartimento del Commercio abbia valutato i rischi per la sicurezza nel concedere le licenze per l’esportazione dei chip avanzati H200 di Nvidia. Nel frattempo Alice Huang, sospettata dai servizi segreti americani di essere una spia cinese, continua a essere un fantasma e a spostarsi come una “Mata Hari” del nuovo millennio: mercoledì l’agenzia per l’immigrazione di Taiwan ha confermato che la donna è entrata nell’isola utilizzando un passaporto di Hong Kong. Il ministro dell’Interno taiwanese Liu Shyh-fang ha confermato mercoledì che la signora Huang è “effettivamente entrata nel Paese e si trova attualmente all’estero”, senza specificare le date. “Se avessimo saputo che era una spia, certamente non l’avremmo lasciata entrare a Taiwan - ha assicurato al Parlamento - Alla signora Huang è stata revocata la licenza, il che significa che è impossibile per lei tornare a Taiwan”.

Intanto Megaspeed, la società di Alice Huang a Singapore tramite la quale potrebbe aver trasferito chip di Nvidia alla Cina, finisce sotto inchiesta delle autorità del piccolo stato asiatico. “Singapore non applica sanzioni unilaterali decise da altri Paesi, ma non accetta che le aziende usino il territorio nazionale per aggirare i controlli sulle esportazioni di terzi”, ha riferito il ministero degli Affari Interni di Singapore Le autorità hanno ribadito “tolleranza zero” contro chi sfrutta l’isola per pratiche opache o fraudolente. Nel frattempo la Reuters rivela un possibile passaggio clandestino di tecnologia americana alla Cina. Secondo un registro di acquisti del 21 ottobre, la Northwestern Polytechnical University di Xi’An ha comprato due chip H200 il mese scorso per 874.700 yuan (123.000 dollari). La Northwestern fa parte del gruppo di università cinesi soggette a sanzioni dagli Stati Uniti, visti i legami tecnologici dell’ateneo con le forze armate cinesi. I chip sono stati acquistati per la sua scuola di management da Shaanxi Bosuan Network Technology, e non direttamente da Nvidia. La Northwestern Polytechnical ha acquistato quest’anno anche l’accesso ai chip H200 e ad altri potenti processori AI di Nvidia tramite cinque contratti per capacità di calcolo in affitto da parte di aziende cinesi.

Sul fronte aziendale, Huang è oggetto di un’indagine interna alla sua stessa azienda e il suo futuro come Ceo appare sempre più incerto al punto che si rincorrono le voci sul potenziale successore alla guida del colosso tecnologico. I media Usa suggeriscono che un possibile ruolo potrebbe essere giocato da Nico Caprez, attuale vicepresidente per lo sviluppo dell’infrastruttura globale dedicata all’intelligenza artificiale e genero di Huang.

La vicenda è destinata a trascinarsi per settimane e potrebbe influenzare il possibile incontro tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice Apec in programma a Shenzen il 18-19 novembre. In un’intervista a Bloomberg l’ambasciatore americano in Cina David Perdue ha dichiarato che “i rapporti che abbiamo con la Cina al momento sono piuttosto turbolenti. La situazione con Nvidia è un ulteriore promemoria del fatto che dobbiamo rimanere vigili. La sicurezza nazionale è parte integrante di questo dibattito economico, perché la sicurezza economica è sinonimo di sicurezza nazionale”.