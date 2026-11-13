Nvidia, pressing del Congresso su Huang e Lutnick: chiamati a riferire a dicembre

Pur non essendo più alla guida di Nvidia, per Jensen Huang i guai non sono ancora finiti. Il legame con Alice Huang, sospettata di essere una spia al soldo della Cina, e il possibile passaggio clandestino di microchip d’alta tecnologia a Pechino dominano il dibattito nei corridoi della politica a Washington. Il senatore repubblicano Tim Scott ha ufficialmente inviato una lettera a Huang convocandolo a testimoniare davanti alla Commissione bancaria del Senato il prossimo 3 dicembre. Lo stesso invito è stato spedito anche al Segretario al Commercio Howard Lutnick, accusato di aver sottovalutato i rischi per la sicurezza nazionale legati alle aziende prima che l’amministrazione Trump autorizzasse NVIDIA a vendere chip avanzati alla Cina. Anzi, il sito Axios ha riferito che Lutnick avrebbe bloccato per tre volte misure contro aziende sospettate di sottrarre chip Nvidia. Secondo NBC News, Lutnick avrebbe accettato di presentarsi volontariamente davanti al Congresso. Huang terrà anche un’audizione a porte chiuse davanti alla Camera l’1 dicembre.

Le reazioni politiche

“Le recenti notizie sollevano gravi preoccupazioni per la nostra sicurezza nazionale e per la protezione di tecnologie statunitensi sensibili: il popolo americano merita delle risposte’’ ha scritto sui social il senatore Tim Scott. In pressing su Huang anche i democratici: la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren ha dichiarato che le dimissioni di Huang ‘’non assolvono né lui, né altri dirigenti, né l’azienda nel suo complesso dalla responsabilità di aver messo a rischio la nostra sicurezza nazionale o di aver potenzialmente violato le nostre leggi’’.

Sul fronte politico l’unico che sembra nutrire ancora fiducia in Huang è il presidente Donald Trump. Non solo non ha smesso di difenderlo (anche quando alla spy story si sono aggiunte le notizie su altre due relazioni extraconiugali di Huang con due dipendenti dell’azienda", ma secondo il New York Times l’inquilino Casa Bianca lo avrebbe contattato martedì dicendogli di non mollare.

Più dubbi che certezze su Alice Huang

Ma i misteri sulla breccia forse più grave al dominio tecnologico a stelle e strisce non sono finiti. Anzi, gli interrogativi sono tali che perfino le agenzie di intelligence non sono più certi della protagonista, Alice Huang. “C’è disaccordo tra i funzionari Usa sulla solidità delle prove che indicano che Alice Huang sia stata reclutata dal ministero della Sicurezza di Stato cinese (Mss), l’equivalente cinese della Cia, per spiare Jensen Huang e, per estensione, i responsabili politici statunitensi”, riporta la Cnn, secondo cui l’Fbi sta indagando sulla relazione di Huang da almeno un anno. Giovedì il procuratore generale Todd Blanche ha affermato che “né il Dipartimento di Giustizia, né io, né il direttore dell’Fbi Patel siamo giunti ad alcuna conclusione su chi lei sia o non sia”.

La rete di aziende tra Sud-Est Asiatico e Cina

Intanto la Malesia ha aperto un’inchiesta su Speedmatrix, filiale locale di Megaspeed (l’azienda a cui era a capo Alice Huang) abbia riesportato verso altri Paesi chip per l’intelligenza artificiale introdotti in Malesia. Contemporaneamente la procura di Singapore ha incriminato una quinta persona per traffico illecito di server sospettati di contenere chip avanzati della statunitense Nvidia e diretti in Cina, nell’ambito di un’inchiesta avviata con i primi arresti e rinvii a giudizio nel febbraio del 2025.

Altri elementi che aggiungono mistero alla vicenda sono stati rivelati da Bloomberg. Secondo fonti citate dalla testata Usa, alcuni server dotati di chip Nvidia H800 sono stati venduti alla società singaporiana Aperia cloud services. Tuttavia, sono finiti in possesso di una controllata di Shanghai Longteng Intelligent Computing, un’azienda fondata oltre dieci anni fa da Alice Huang nella metropoli orientale di Shanghai. A conferma di ciò, Longteng ha indicato tali apparecchiature parte di un lotto di 193 server installati a Shanghai come garanzia per ottenere un finanziamento all’inizio dello scorso anno. Sebbene la documentazione non specifichi come siano stati ottenuti i chip Nvidia, né quale ruolo abbia avuto Alice Huang nell’operazione, viene rilevato che nel 2017 la donna ha trasferito la propria quota nella societa’ a un’altra persona, identificata come sua sorella. Il valore complessivo dei server offerti come garanzia ammontava a circa 73 milioni di dollari. Tra questi figuravano 52 unità prodotte dall’azienda statunitense Super Micro, contenenti chip Nvidia H100 o H200. Parallelamente, la sua società affiliata in Cina, Shanghai Shuoyao, ha pubblicato offerte di lavoro per ingegneri specializzati in chip H100 o H200, indicando un indirizzo vicino alla struttura in questione. L’agenzia osserva dunque che questa appare come “la prova più esplicita” del fatto che una “vasta rete” di aziende cinesi con al centro l’imprenditrice sia riuscita ad acquisire apparecchiature Nvidia tramite canali illeciti.