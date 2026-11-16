Nvidia, stretta degli USA su export verso paesi a rischio. Trump: “Huang? Non sarebbe cattiva idea se tornasse”

Dopo giorni dallo scoppio dello scandalo che ha travolto Nvidia fino alle dimissioni del CEO Jensen Huang, arriva il primo atto politico concreto dell’amministrazione Trump. Il dipartimento del Commercio ha emesso una norma provvisoria per colmare il vuoto normativo che, secondo le ipotesi al vaglio dell’intelligence americana, sarebbe stato sfruttato dalla presunta spia cinese Alice Huang per esportare verso Pechino chip ad alta tecnologia.

Washington corre ai ripari

La nuova disposizione prevede l’obbligo di licenze specifiche per “esportare, riesportare o trasferire (all’interno del paese) semiconduttori avanzati verso Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia o Brasile (e qualsiasi altro paese designato dal Segretario al Commercio, in consultazione con il Segretario di Stato o l’Assistente del Presidente per gli Affari di Sicurezza Nazionale) – paesi che presentano un rischio di deviazione superiore alla norma”. In pratica, Washington tenta di porre un freno al possibile contrabbando dei chip fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale verso il Dragone, mettendo nel mirino i paesi critici per vicinanza geografica o politica al Dragone. L’inserimento di Singapore nella lista è dovuta a Megaspeed, l’azienda sfruttata da Alice Huang per trasferire sotto banco chip di Nvidia. Tuttavia il ruolo della stessa Huang è controverso, dal momento che l’azienda di Singapore gli scorsi giorni ha riferito che la donna non ricopriva più alcun incarico fin dall’estate del 2025.

La norma è concepita per garantire che le restrizioni esistenti all’accesso a tecnologie statunitensi sensibili non possano essere aggirate mediante accordi di elaborazione remota che coinvolgono centri dati situati in paesi terzi", si legge in una nota del dipartimento. L’impressione è che questa mossa sia solo l’ultimo atto dello scontro che si è consumato in questi giorni tra il segretario al Commercio Howard Lutnick e quello al tesoro Scott Bessent. Quest’ultimo ha criticato più volte il collega di aver sottovalutato i rischi per la sicurezza riguardante i chip prodotti da Nvidia. I due accompagneranno Trump al vertice Apec di Shenzen in Cina, ma i loro rapporti rimangano tesi. Lutnick, inoltre, dovrà testimoniare il prossimo dicembre davanti alla Commissione bancaria del Senato, come pure Jensen Huang.

Le reazioni di Trump

Prima di imbarcarsi sull’Air Force One e di partire alla volta della Cina, il presidente Donald Trump ha voluto dare la sua opinione sull’intera vicenda ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. “Molte persone pensano che Huang dovrebbe tornare a Nvidia, non penso che sia una cattiva idea”, ha detto Trump, sposando la linea di quanti dentro e fuori la stessa azienda caldeggiano un ritorno di Huang al suo ruolo di CEO.

Il tycoon ha poi assicurato che lo scandalo non ha compromesso la sicurezza nazionale. “Il nostro Paese è più forte che mai e la Cina spesso fa dei giochi con noi, ma anche noi lo facciamo. Militarmente siamo più forti che mai e stanno arrivando qui tanti investimenti, e abbiamo dei piani fantastici per questo paese. La base industriale militare adesso è fiorente, il nostro paese è sempre più forte, non abbiamo mai fatto così bene militarmente ed economicamente”

Alla domanda sul possibile ruolo giocato da Alice Huang (che secondo indiscrezioni dovrebbe essere rientrata in Cina), Trump ha risposto che “di tutte le belle donne che vengono dalla Cina dicono che sono spie. Non so se quella donna che aveva rapporti con Huang fosse una spia. Davvero non lo so”. Poi ha smentito la notizia sugli allarmi ricevuti mesi fa dal Segretario di Stato Marco Rubio: “Mai sentita questa cosa”. Incalzato dai giornalisti sui dissidi tra Lutnick e Bessent, Trump si è limitato a dire che “hanno due visioni diverse. Uno vuole essere amichevole con la Cina. L’altro vuole uno scontro”. “Se [Lutnick, ndr] non avesse ritardato [nell’applicare le restrizioni, ndr], avremmo avuto uno scontro con la Cina. Invece in questo momento abbiamo un ottimo rapporto con la Cina”.

Nel frattempo il Washington Post ha rivelato che a fine agosto Trump deteneva azioni Nvidia per un valore compreso tra i 13 e i 62 milioni di dollari. Si tratta, tuttavia, già di una cifra nettamente superiore rispetto al valore delle azioni Nvidia possedute da Trump alla fine del 2024, che oscillava tra i 615.000 e gli 1,3 milioni di dollari. Si tratterebbe di investimenti in azioni della società californiana avvenuti proprio mentre l’amministrazione Trump le consentiva di vendere chip avanzati in Cina.