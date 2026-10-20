Olanda, il premier Jetten diventa papà con l’utero in affitto: l’annuncio sui social

Il primo ministro olandese Rob Jetten e il suo compagno, il giocatore di hockey di origini argentine Nicolas Keenan, diventeranno genitori per la prima volta grazie alla gestazione per altri. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove la coppia ha pubblicato una fotografia con un’ecografia. “È in arrivo una persona molto speciale. Ci vediamo nel 2027, piccolo tesoro“, si legge nel messaggio che accompagna lo scatto. La nascita è prevista per la prossima primavera.

A fornire ulteriori dettagli è stato il D66, il partito del premier olandese, che ha spiegato come la gravidanza sia stata resa possibile grazie alla disponibilità di due amiche della coppia, entrambe già madri. Una ha donato gli ovociti, mentre l’altra porta avanti la gravidanza. “Non si tratta di una gestazione per altri a fini commerciali. La madre surrogata e la donatrice di ovociti sono conoscenti personali di Jetten e Keenan“, ha precisato il partito in una nota.

“Siamo infinitamente grati a queste due donne meravigliose che ci offrono la possibilità di vedere realizzato il nostro sogno più grande“, ha dichiarato Jetten, 39 anni. Il primo ministro e Keenan, legati sentimentalmente da diversi anni, avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale nel novembre del 2024.

A intervenire è stata anche Lisa, la donna che porta avanti la gravidanza. “Con il sostegno incondizionato dei nostri cari, la gestazione per altri mi appare come un modo davvero speciale per contribuire a trasformare in realtà il sogno dei nostri cari amici“, le sue parole.

Nei Paesi Bassi la legislazione consente esclusivamente la gestazione per altri altruistica. La madre surrogata, dunque, non può ricevere alcun compenso per portare in grembo il bambino. Una condizione che, secondo quanto comunicato dal partito di Jetten, viene rispettata anche in questo caso.