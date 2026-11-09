Operazione Overload e Doppelgänger: le reti russe dietro la propaganda sulle rivolte in Francia

Se le rivolte che stanno scuotendo la Francia hanno una chiara matrice francese, Mosca potrebbe aver gettato benzina sul fuoco. E non solo lei: ci sarebbe spazio anche per una compartecipazione a fini di destabilizzazione da parte del MAGA americano fino ad account riconducibili a funzionari e influencer israeliani.

A ricostruire questa complessa rete un’inchiesta pubblicata oggi da Reuters, realizzata a quattro mani da Antoni Slodkowski e John Irish, che hanno avuto accesso a due valutazioni interne: una elaborata dagli esperti del servizio diplomatico dell’Unione europea, l’altra dal ministero degli Esteri francese. Le valutazioni mostrano come influenze esterne avrebbero tentato di dipingere un quadro francese nel quale collegare le proteste all’islamismo radicale e all’immigrazione, con Parigi completamente alla deriva nella gestione dei disordini.

L’analisi a firma Ue cita espressamente una rete russa clandestina nota come Operazione Overload, rea di diffondere video che impersonavano organi di stampa occidentali per colpire il pubblico francese. “Tali eventi offrono l’opportunità di minare i governi nazionali, alimentare la paura e la divisione e plasmare l’opinione pubblica in vista delle elezioni”, si legge nel documento. Non una regia russa, dunque, ma un chiaro sfruttamento “opportunistico” delle vicende francesi.

L’Operazione Overload, conosciuta anche come Matryoshka e Storm-1679, era già stata analizzata dall’Institute for Strategic Dialogue (ISD), che nel maggio 2025 aveva documentato la capacità della rete di impersonare giornalisti, accademici, forze dell’ordine. La Francia figurava già tra i bersagli principali, con Emmanuel Macron come vittima preferita.

Una dinamica documentata anche da Alliance4Europe, che in una ricerca sulle proteste ha analizzato oltre cinquecentomila contenuti pubblicati su piattaforme social e siti di informazione. Gli studiosi hanno identificato una rete di bot attribuita all’operazione russa Doppelgänger, responsabile di oltre seicento messaggi coordinati nelle sei settimane precedenti il 17 ottobre, con circa 7,4 milioni di visualizzazioni. I contenuti sfruttavano il malcontento economico per sostenere che le risorse destinate a Kiev venissero sottratte al benessere dei cittadini europei.

Ma è soprattutto il secondo documento, elaborato dal ministero degli Esteri francese, a offrire un elemento significativo. Secondo una valutazione del ministero degli Esteri francese, i 10 post più visualizzati sulle proteste, provenienti da “sfere filorusse”, hanno totalizzato 2,8 milioni di visualizzazioni tra il 16 e il 18 ottobre. Nello stesso intervallo, i dieci contenuti più popolari sono stati pubblicati da funzionari, media e influencer collegati al movimento MAGA e hanno superato i 49 milioni. Quelli riconducibili a funzionari israeliani, account governativi, media e influencer hanno oltrepassato i 35 milioni.