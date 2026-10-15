Pakistan, crolla il tetto di una scuola. Morti almeno 17 bambini e un insegnante

Il tetto di una scuola privata è crollato nel nord-ovest del Pakistan, causando la morte di almeno 17 bambini e il ferimento di oltre trenta persone, come ha riferito un funzionario dei servizi di emergenza.

Diversi bambini sono rimasti intrappolati sotto le macerie a Peshawar, capitale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ha detto Bilal Faizi, portavoce dei servizi di emergenza. Anche Mohammad Asim, portavoce dell’ospedale, ha confermato il bilancio delle vittime, precisando che alcuni dei feriti versano in condizioni critiche. I soccorritori hanno dichiarato di star rimuovendo le macerie per raggiungere le persone intrappolate.

A luglio, il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione a Lahore è crollato, causando la morte di quattro alunni. I crolli degli edifici sono frequenti in Pakistan, dove le norme edilizie vengono spesso applicate in modo poco rigoroso. Molte strutture sono costruite con materiali di qualità scadente e le norme di sicurezza vengono frequentemente ignorate per ridurre i costi.