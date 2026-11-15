Passeggero ubriaco con un coltello in mano fa scattare l’allerta di livello 1: paura sul volo diretto a Milano

Si sono vissuti momenti di forte tensione a bordo del volo EasyJet U23970, partito dall’Islanda e diretto a Milano Malpensa. Un passeggero palesemente ubriaco e in possesso di un coltello ha generato scompiglio in cabina, spingendo l’equipaggio a segnalare un’allerta di livello 1 ai controllori del traffico aereo prima dell’atterraggio. Per fortuna, l’emergenza è stata gestita senza alcuna conseguenza fisica per i viaggiatori o per il personale di bordo.

I fatti si sono verificati nella giornata di giovedì 5 novembre, anche se la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. L’aereo coinvolto, un Airbus A321neo con marche di registrazione OE-ISE, era decollato dall’aeroporto internazionale di Keflavík, vicino a Reykjavík, alle 12.36 ora locale. Durante la traversata di circa quattro ore verso l’Italia, la situazione a bordo si è fatta tesa a causa del comportamento di un viaggiatore.

Secondo quanto ricostruito dal portale specializzato AirLive, l’uomo, visibilmente in stato di ebbrezza, ha iniziato a urlare, attirando subito l’attenzione degli altri passeggeri a bordo del mezzo e degli assistenti di volo. A destare maggiore preoccupazione è stata la presenza di un coltello tra le mani dell’esagitato, descritto dalle fonti come un normale coltello da tavola o da cucina. Nonostante la grande paura, l’individuo non avrebbe tentato di rivolgere l’arma contro qualcuno né minacciato i presenti.

Ciò nonostante, per sicurezza, durante la fase di avvicinamento allo scalo lombardo, i piloti hanno contattato il controllo del traffico aereo per segnalare un disturbo a bordo classificato come livello 1, la categoria che indica un comportamento indisciplinato o verbalmente molesto, senza minacce fisiche dirette alla sicurezza dell’aereo. In risposta alla comunicazione proveniente dalla cabina di pilotaggio, i controllori di volo hanno predisposto l’accoglienza del velivolo da parte delle forze dell’ordine subito dopo l’atterraggio.

L’Airbus ha toccato terra regolarmente e in orario all’aeroporto di Milano Malpensa alle 17.42, dirigendosi verso il Terminal 2. Ad attendere l’aereo sulla piazzola c’erano gli agenti della polizia, che sono saliti a bordo per prendere in consegna il passeggero molesto e gestire la situazione a terra.

Interpellata sull’accaduto, EasyJet ha confermato ufficialmente l’intervento delle autorità all’arrivo del volo. In una nota riportata da Sky TG24, la compagnia aerea ha sottolineato che l’equipaggio ha valutato attentamente il rischio e gestito l’emergenza secondo le procedure previste dall’addestramento, garantendo la sicurezza e l’incolumità di tutti gli altri passeggeri.

Resta da chiarire la provenienza esatta del coltello, ovvero se l’oggetto sia sfuggito ai controlli di sicurezza aeroportuali prima dell’imbarco in Islanda oppure se si trattasse di una posata reperita all’interno dell’aeroporto dopo i varchi o a bordo del velivolo stesso.