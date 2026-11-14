Pomeriggio da incubo nei cieli. Bloccati tutti i voli sugli Usa

Tutti a terra, fino a nuovo ordine. Gli Stati Uniti hanno rivissuto ieri lo stesso incubo dell’11 settembre 2001. Soltanto un’altra volta da allora si era verificato il blocco nazionale di tutto il traffico aereodisposto ieri nel pomeriggio americano, poco prima delle 16 ora della costa orientale (in Italia erano quasi le 22) dalla Federal Aviation Administration. Nel gennaio 2023 un guasto al sistema informatico che trasmette ai piloti gli avvisi necessari alla navigazione aveva resa necessaria una simile misura estrema. Ieri si è trattato invece di un problema nelle comunicazioni dei centri di controllo del traffico aereo. La Federal Aviation Administration ha invocato «circostanze straordinarie » e ragioni di sicurezza.

A chiarire la natura dell’emergenza è stato il segretario ai Trasporti Sean Duffy: il problema riguarda tutti gli Air Route TrafficControl Centers, i centri che seguono gli aerei durante il percorso tra un aeroporto e l’altro. «I tecnici della Faa stanno indagando », ha spiegato, promettendo «ulteriori informazioni non appena saranno disponibili». Nei primi aggiornamenti non sono state indicate né la causa precisa del malfunzionamento né un’ora certa per la ripresa delle partenze. Naturalmente il timore è che il guasto possa essere dovuto a un atto di terrorismo informatico. Nel momento in cui scriviamo questa è però soltanto una ipotesi.

L’ordine ha imposto agli aerei in partenza di restare al suolo. Per quelli già in volo è stato possibile atterrare negli aeroporti previsti, senza dirigersi allo scalo più vicino come accadde nel tragico 2001. Gli arrivi internazionali sono stati gestiti caso per caso. Nel momento del blocco secondo Flightradar24 erano oltre mille gli apparecchi in viaggio verso gli aeroporti americani epiù di 30mila i voli coinvolti nel blocco. Il blocco ha provocato caos in molti aeroporti con passeggeri costretti a scendere in tutta fretta e piste intasate di aerei.

I primi segnali erano arrivati da Chicago. Prima dello stop nazionale la Faa aveva già fermato le partenze a O’Hare e Midway per un’avaria alle apparecchiature. Il problema si è poi esteso all’intera rete: negli Stati Uniti sono 22 i centri regionali che governano il traffico aereo lungo le rotte. L’esperto di aviazione John Nance ha ricordato che i piloti già in quota dispongono di piani di volo e sono preparati a seguire le procedure previste per emergenze di questo tipo. Le conseguenze hanno cominciato a raggiungere anche l’Europa. Sky News britannica ha segnalato la cancellazione del volo delle 22,30 da Heathrow al Kennedy di New York. E poco dopo è apparso fuori servizio anche il sito della Faa che raccoglie le comunicazioni operative sul controllo del traffico.

L’emergenza riporta al centro la fragilità delle infrastrutture del controllo aereo americano. Secondo Associated Press, il Congresso ha approvato lo scorso anno 12,5 miliardi di dollari per l’ammodernamento, dalla sostituzione dei collegamenti in rame con la fibra ottica all’aggiornamento delle radio. Proprio ieri la Faa e la Casa Bianca hanno chiesto altri 30,1 miliardi.