Poste francesi, hacker rubano dati di 22 milioni di persone

Un attacco informatico di portata eccezionale ha colpito l’ecosistema digitale di La Poste, il principale operatore postale della Francia. La notizia è stata riportata dal sito specializzato Cyberattaque.org e confermata anche da La Poste ad Afp. Cyberattaque.org ha riferito che sono stati rubati i dati di 22 milioni di persone presso Maileva, un marchio di Docaposte, filiale del gruppo La Poste. Si tratta di una delle più gravi fughe di dati mai verificatesi in Francia. Sono stati sottratti nomi, cognomi e indirizzi postali e, secondo il sito di notizie specializzato, sono coinvolte anche diverse migliaia di aziende clienti, in particolare nei settori dell’edilizia popolare, della sanità e dei servizi pubblici. «È in corso un’indagine giudiziaria», ha aggiunto La Poste, confermando le informazioni che l’hanno definita «una delle più grandi violazioni di dati in Francia». La storia, scrive Cyberattaque.org, inizia il 23 settembre alle 7. Maileva, un marchio Docaposte specializzato nella stampa, invio e gestione di lettere commerciali, sospende tutti i suoi servizi come misura preventiva dopo che viene rilevata un’attività informatica sospetta. L’incidente causa un’interruzione di sei giorni. Il 29 settembre, Docaposte conferma alla stampa specializzata che i servizi di Maileva erano nuovamente operativi. La piattaforma riparte ma cominciano a emergere le conseguenze dell’attacco. Dopo diverse settimane di indagini, Cyberattaque.org ha ottenuto una conferma scritta da Maileva: «22 milioni di persone sono colpite dal furto dei loro dati d’identificazione: nome, cognome, indirizzo postale. Diverse migliaia di aziende clienti di Maileva sono colpite da questo incidente».

Insomma l’ennesimo disagio legato a questa ondata che l’altro giorno ha creato gravi inconvenienti nel resto del mondo. Oltre 130mila segnalazioni nei soli Stati Uniti, disagi in più di 70 Paesi e, secondo le prime stime, 430 milioni di clienti coinvolti. A poche ore dal ripristino dei servizi Microsoft, l’agenzia di rating Morningstar Dbrs stima tra 100 e 400 milioni di dollari le perdite assicurate a livello mondiale.