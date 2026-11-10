Prestiti universitari secondo la sharia: in Gran Bretagna scoppia la polemica

Prestiti universitari compatibili con la sharia, rimborsi destinati a finanziare altri partecipanti al programma e copertura pubblica delle somme non restituite. È il sistema di finanziamento allo studio al centro di un articolo del Telegraph, secondo cui alcune università britanniche hanno già iniziato a promuovere la nuova formula, pur in assenza di una data ufficiale per la sua introduzione.

Denominato “Alternative Student Finance”, il programma nasce per consentire l’accesso ai finanziamenti universitari anche agli studenti musulmani che non ricorrono ai prestiti tradizionali per ragioni religiose. La legge islamica vieta infatti di pagare o ricevere interessi. Il nuovo meccanismo è stato progettato per rispettare questo principio, mantenendo però per i partecipanti un costo complessivo equivalente a quello dei prestiti studenteschi ordinari.

Una delle differenze riguarda la destinazione delle somme restituite. Come riferisce il quotidiano britannico, mentre gli interessi sui finanziamenti tradizionali confluiscono nelle casse generali dello Stato, i rimborsi del nuovo sistema verrebbero utilizzati per finanziare altri studenti aderenti al programma, rivolto prevalentemente ai musulmani. Resterebbe invece a carico dei contribuenti la copertura delle somme non recuperate. Il Telegraph richiama le previsioni ufficiali secondo cui quasi la metà del debito studentesco non sarà rimborsata.

Il governo ha versato all’Islamic Finance Council UK oltre 365 mila sterline di denaro pubblico per elaborare il progetto, presentato come uno dei primi sistemi di questo tipo al mondo. Il ministero dell’Istruzione non ha ancora indicato una data di avvio, ma la misura rientrerà in un pacchetto di modifiche al finanziamento degli studi che prenderanno il via quest’anno.

Nel frattempo, alcuni atenei hanno già cominciato a pubblicizzarla. L’Università di Bristol parla di un “prestito del governo britannico senza interessi”, compatibile con i principi della finanza islamica. Sia Bristol sia l’Università di Leeds indicano agli studenti la possibilità che i finanziamenti siano disponibili nell’anno accademico 2026-2027.

Il progetto ha suscitato le critiche di Suella Braverman, portavoce di Reform per l’istruzione, che ha accusato il Labour di promuovere un sistema educativo a due velocità e contrario ai valori britannici. “Questo scandaloso progetto antibritannico crea un sistema educativo a due livelli e una società divisa”, il suo j’accuse. Secondo Braverman, il meccanismo favorirebbe la nascita di istituzioni parallele a beneficio esclusivo degli studenti musulmani. La stessa esponente ha contestato la copertura pubblica degli eventuali mancati rimborsi: “Il Tesoro, e quindi i contribuenti britannici, dovrà pagare il conto se non pagheranno”.