“Respingimenti senza esaminare le singole richieste”. L’Austria chiede il pugno duro all’Ue

La spinta italiana del governo Meloni contro l’immigrazione irregolare in Europa ha dato i suoi frutti. Dal 2022 è completamente cambiato il paradigma, si è accantonata l’idea che l’Unione europea possa e debba accogliere tutti in favore di una visione più pragmatica e realistica del mondo, a tutela della società occidentale e delle battaglie combattute per secoli. Il welfare in molti Paesi rischia il collasso, la sicurezza si è deteriorata e cresce il malcontento sociale. Pressoché tutti i Paesi europei hanno deciso di imprimere una stretta all’immigrazione irregolare, Italia inclusa, e l’Europa si sta adeguando, anche se i singoli Stati chiedono ancora di più, perché in molti casi la situazione necessita di una cura d’impatto per cambiare completamente indirizzo.

Tra questi c’è l’Austria, diventato uno dei Paesi più orientati al contrasto dell’immigrazione clandestina a fronte di un aumento incontrollato di ingressi non legali, di rischio terrorismo e insicurezza diffusa in quelle che, fino a non molto tempo fa, erano città considerate completamente sicure e a misura di donna. In un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt, infatti, il ministro dell’Interno austriaco Gerhard Karner, ha chiesto che i migranti possano essere respinti alle frontiere dei Paesi europei senza una valutazione individuale delle richieste di asilo. “Anche in caso di un afflusso di massa organizzato dai trafficanti, come quello di quattro anni fa al confine tra Ungheria e Austria, le valutazioni individuali dovrebbero essere sospese e i migranti respinti immediatamente”, ha spiegato Karner.

Il ministro ha sottolineato che l’Europa “deve mantenere il controllo sulle proprie frontiere ed essere in grado di garantire la sicurezza dei propri cittadini”, ha sottolineato il ministro, secondo cui “l’immigrazione clandestina di massa” rappresenta “un grave problema di sicurezza”. Per questo motivo Karner chiede misure più forti e stringenti, respingendo le critiche già mosse alla proposta, sostenendo che si tratta di “un adeguamento del sistema giuridico alla realtà”, in quanto “molto spesso le persone provengono da un Paese che non rappresenta alcuna minaccia per loro”. Quel che Karner chiede in poche parole è l’abbandono del buonismo per un approccio più pragmatico all’evoluzione del fenomeno migratorio, che proprio a causa delle maglie allargate dalla sinistra ha assunto carattere massivo, mettendo in crisi le società, che ora hanno diritto e dovere di difesa