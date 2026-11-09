La pizza italiana finisce nel mirino degli ultranazionalisti russi, accusata di essere un simbolo di un Paese ostile a Mosca. Ma il tentativo di bandirla dalle mense scolastiche si è trasformato in un clamoroso passo falso, con una levata di scudi arrivata persino dagli ambienti più conservatori e vicini al Cremlino. E alla fine, almeno a tavola, il patriottismo ha dovuto fare i conti con i gusti dei cittadini.

La polemica è esplosa quando Vitaly Borodin, presidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione, ha contestato la presenza della pizza nelle scuole russe, definendola un “prodotto tipico di un paese ostile che fornisce le armi al regime di Kiev”. Due giorni dopo è intervenuta Elena Yampolskaja, consigliera di Vladimir Putin per la Cultura, secondo la quale “la pizza non è certo il cibo che deve stare nelle scuole”. La soluzione? Tornare alle tradizioni gastronomiche nazionali, sostituendo il piatto italiano con specialità come la kulebjaka, una torta salata tipica della cucina russa, oppure il rasstegai, un panino lievitato ripieno.

Come ricostruito dal Corriere, la proposta ha trovato qualche sostenitore anche tra i deputati della Duma, dove la pizza è stata addirittura descritta come un “agente di influenza ostile”. Ma il fronte dei proibizionisti si è rapidamente sgretolato. Svetlana Zurova, deputata di Russia Unita ed ex campionessa olimpica di pattinaggio, ha liquidato l’iniziativa come “una misura assurda”, sottolineando che il patriottismo non può tradursi nel rifiuto della cucina straniera.

A difendere la pizza è intervenuta persino l’agenzia statale Ria Novosti, ricordando che si tratta ormai di un alimento globale e apolitico, che non dovrebbe pagare le conseguenze delle scelte del governo italiano. Critiche alla proposta sono arrivate anche dal mondo ultranazionalista vicino all’oligarca Konstantin Malofeev. Sul suo sito Tsargrad, un editoriale ha denunciato la tendenza di politici e attivisti a proporre divieti soprattutto per conquistare visibilità mediatica.

Il colpo di grazia è arrivato da Sergey Mironov, leader di Russia Giusta, e dal deputato ultraconservatore Vitaly Milonov, entrambi contrari alla crociata contro la pizza. Quest’ultimo ha preferito sollevare un’altra questione: “Chiediamoci piuttosto cosa debba essere considerato pizza e cosa no”. Una domanda tutt’altro che secondaria, considerando che quella servita nelle scuole russe ha ben poco a che vedere con la tradizione italiana: impasto alto, salsiccia, maionese e perfino cetrioli sottaceto.