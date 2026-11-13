Scontri in Spagna, Sanchez difende il ministro degli Interni. Ma anche da sinistra ne chiedono le dimissioni

Non bastavano le elezioni politiche anticipate del 29 novembre e lo spettro di una vittoria delle destre del Partido Popular e di Vox (in vantaggio secondo i sondaggi) per trasformare le ultime settimane del governo Sanchez in una corsa contro il tempo per cercare di risollevarsi dopo le polemiche per la gestione dei migranti a Ceuta e gli scandali di corruzione che hanno travolto la moglie ed elementi di spicco del suo partito. A fine ottobre si è aggiunto poi il disastro ferroviario vicino a Toledo con 69 morti e 100 feriti che ha portato alle dimissioni del ministro dei Trasporti Óscar Puente.

L’ultimo problema per Sanchez, impegnato in una campagna elettorale durissima, è stato lo sciopero generale dell’11 novembre. Nonostante la mobilitazione di massa, non sono mancati incidenti. A Barcellona gruppi di circa 500 manifestanti incappucciati hanno scatenato una guerriglia urbana tra Paseo de Gracia, Gran Vía e Plaza Catalunya. Sono state alzate barricate con cassonetti incendiati, saccheggiati negozi, distrutte vetrine e lanciati sampietrini, petardi ad alto potenziale e bottiglie molotov contro i Mossos d’Esquadra, che hanno risposto con cariche e gas lacrimogeni. Scene simili anche nella capitale Madrid, con cariche della polizia in tenuta antisommossa. La giornata si è poi conclusa con oltre 70 arresti, ma anche con la denuncia dei sindacati contro l’eccesso di violenza della polizia visto l’alto numero di feriti.

E proprio quest’accusa fa di nuovo tremare il governo, che pure aveva appoggiato lo sciopero inviando figure di spicco a sfilare tra i manifestanti. Non solo l’opposizione di centrodestra, ma anche alcune sigle di sinistra chiedono le dimissioni del ministro dell’Interno Fernando Grande- Marlaska. Richiesta respinta al mittente dallo stesso premier che in un’intervista all’emittente televisiva RTVE ha difeso il suo ministro definendolo “il mio occhio sinistro o destro. Una persona integra, dedita al proprio lavoro e che cerca di fare le cose bene”. Pur difendendo tanto il diritto allo sciopero quanto la sicurezza dei cittadini, l’inquilino della Moncloa ha ammesso che “a volte è difficile conciliare le due cose” e che potrebbero essersi verificati “comportamenti inappropriati o sproporzionati”.

Difficile dire se Marlaska resterà in carica fino alle elezioni. Il pressing per un passo indietro del ministro è molto forte, specie dagli alleati di Sanchez. “Marlaska non avrebbe mai dovuto essere ministro alla luce della sua carriera, ma ora deve assumersi la responsabilità della brutalità poliziesca che abbiamo visto”, ha dichiarato la segretaria di Podemos Ione Belarra. L’eurodeputata di Podemos Irene Montero ha parlato di “imboscate della polizia ai giovani dopo aver sciolto picchetti pacifici. Qualcuno deve assumersi la responsabilità e questa deve assumerla Marlaska dimettendosi. Pedro Sánchez dovrebbe toglierlo dalle liste del PSOE dove lo ha premiato”. E da Sumar: “ll ministro Marlaska non ci rappresenta, deve prima dare spiegazioni e poi dimettersi”.