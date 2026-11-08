Scontro tra treni nella zona turistica di Giza, drammatico incidente in Egitto: morti e oltre 100 feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, nel territorio del governatorato di Giza, a sud del Cairo. Il bilancio ufficiale fornito dal ministero della Salute egiziano e dall’ufficio del Procuratore Capo parla di almeno 7 morti e 112 feriti. Tra le vittime accertate figura anche uno dei macchinisti dei convogli coinvolti nello schianto.

La dinamica dell’incidente

L’impatto è avvenuto nel distretto di El-Ayyat, circa 52 chilometri a sud della capitale egiziana, precisamente nel tratto ferroviario compreso tra le stazioni di Kafr Ammar e Al-Raqqa, una zona frequentata anche da turisti. Secondo la ricostruzione diffusa dall’Autorità Nazionale delle Ferrovie Egiziane, si è trattato di un tamponamento. Un treno passeggeri partito da Giza e diretto a Fayoum ha urtato violentemente la parte posteriore di un secondo convoglio che viaggiava sulla stessa direttrice, partito dal Cairo e diretto verso sud, ad Assuan. A causa del forte impatto, diverse carrozze passeggeri sono deragliate, ribaltandosi lungo la scarpata adiacente ai binari.

La macchina dei soccorsi

Il ministero della Salute ha mobilitato immediatamente 72 ambulanze per prestare i primi soccorsi sul posto e dislocare i feriti. Il titolare del dicastero Khaled Abdel Ghaffar, ha ordinato alle strutture ospedaliere di Giza e del vicino governatorato di Beni Suef di innalzare al massimo il livello di allerta. Secondo i dati ministeriali, 72 feriti sono stati ricoverati presso l’ospedale di Al-Wasta, 33 si trovano all’ospedale centrale di Al-Ayyat e 7 sono stati trasferiti all’ospedale centrale di Atfih: 45 persone sono già state dimesse dopo aver ricevuto le cure necessarie per le ferite lievi riportate nella collisione.

I decessi sono stati registrati e accertati presso le strutture ospedaliere di Al-Wasta e Atfih, dove le salme sono state messe a disposizione delle autorità giudiziarie. Sul luogo del disastro sono entrate in azione anche gru pesanti e squadre tecniche per rimuovere i rottami e liberare la linea ferroviaria, che è rimasta provvisoriamente interrotta. Non sarebbero stati coinvolti turisti stranieri.

Le reazioni politiche

Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha espresso attraverso i canali ufficiali il proprio profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e ha augurato una pronta guarigione a tutti i feriti. Al-Sisi ha inoltre impartito direttive immediate alle autorità dello Stato affinché venga avviata un’indagine rigorosa per accertare la dinamica esatta dell’incidente, determinare le cause del tamponamento e identificare tempestivamente eventuali negligenze o responsabilità umane o tecniche.

La Procura Generale ha assunto la guida dei rilievi e l’ufficio del procuratore ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe purtroppo subire ulteriori variazioni nelle prossime ore.