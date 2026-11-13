Sentenza choc in Arabia Saudita: 100 frustate per un parto fuori dal matrimonio

Una madre in Arabia Saudita è stata condannata a 100 frustate per aver partorito fuori dal matrimonio. La donna di origine keniota, Esther Wanja Muthoni, era una lavoratrice domestica assunta anche come tata. Sarebbe rimasta incinta durante una breve relazione con un uomo egiziano, il quale, a quanto riferito, ha poi lasciato il Paese. “Ho una paura terribile”, ha dichiarato Muthoni, quarantenne, in un’intervista il mese scorso. “Non credo di poter sopportare quelle frustate”. Esiste un vero sistema di sfruttamento nel regno. Centinaia di donne keniote hanno perso la vita, e le denunce di stupri e percosse sono all’ordine del giorno. In Arabia Saudita, ai figli di madri non sposate viene sistematicamente negato il certificato di nascita. I diplomatici kenioti, che avrebbero il potere di rilasciare tali documenti e aiutare madri e figli a tornare in patria, spesso li ignorano, li insultano o arrivano a chiedere tangenti o favori sessuali. Secondo il sistema basato sulla sharia in vigore in Arabia Saudita, i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio costituiscono un reato. Tuttavia, secondo ong per i diritti umani, sono le donne a essere colpite in modo sproporzionato. Queste organizzazioni hanno condannato la pena, definendola un “atto di violenza”. Poiché il regno è privo di un codice penale scritto, i giudici interpretano la legge islamica a loro discrezione. I confini dei comportamenti consentiti risultano piuttosto vaghi.

Maryam Aldossari, direttrice ad interim dell’organizzazione per i diritti umani ALQST (al-qist in arabo significa “giustizia”), con sede nel Regno Unito, ha definito la sentenza un atto di violenza, aggiungendo che la donna avrebbe dovuto essere rimpatriata in Kenya anziché punita. “Ciò dimostra l’ipocrisia che si cela dietro le cosiddette riforme saudite. Sappiamo che Mohammed bin Salman, il principe ereditario, sta cercando di mostrare al mondo un’Arabia Saudita che si trasforma in un Paese moderno, capace di valorizzare le donne, eppure, assistiamo a un tribunale che condanna una madre a 100 frustate”, ha dichiarato Aldossari. Nell’aprile 2020, l’Arabia Saudita ha annunciato una riforma volta a eliminare la fustigazione come pena giudiziaria. Tuttavia, tale misura si applica esclusivamente ai reati di tipo ta’zir, per i quali i giudici godono di discrezionalità nella determinazione della pena. Anche se la maggior parte delle condanne alla fustigazione rientra in questa categoria, la pratica è rimasta una sanzione possibile per alcuni reati hudud (punizioni fisse previste dalla legge islamica), come il consumo di alcol o l’adulterio, ha spiegato ALQST in un rapporto del 2021.

Ma c’è di più su questa storia. Muthoni ha dichiarato di aver avuto a disposizione un interprete, ma non un avvocato per la sua difesa. I documenti del tribunale sembrano confermare la sua versione, non mostrando alcuna traccia di assistenza legale. In Arabia Saudita, gli imputati indigenti coinvolti in procedimenti penali hanno diritto a un avvocato spesato dallo Stato. Tuttavia, secondo gli esperti, nella pratica i processi si svolgono spesso senza alcuna difesa legale, persino in casi che prevedono la pena capitale. «Questa condanna alla fustigazione non è in linea con gli standard internazionali sui diritti umani», ha affermato Ekaterina Porras Sivolobova, analista dell’organizzazione non profit Do Bold, che ha lavorato con madri dell’Africa orientale rimaste bloccate in vari paesi del Golfo. E ha aggiunto: «Priva una madre della sua dignità e, invece di proteggere le donne vulnerabili, ottiene l’effetto opposto: le prende di mira». Non è chiaro quando verrà eseguita la fustigazione né cosa accadrà in seguito. I documenti di espatrio sono scaduti, pertanto non è certo se, o come, Muthoni e Abudy, suo figlio, potranno fare ritorno in Kenya.