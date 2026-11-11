Space 11 supera i 10,5 miliardi di valutazione: sport e cinema puntano allo spazio

Sport sulla Luna, serie ambientate in orbita e produzioni in assenza di gravità. Sono i progetti su cui punta Space 11, la società fondata nel 2021 dal produttore cinematografico Andrea Iervolino, che ha annunciato la conclusione di un collocamento privato di azioni ordinarie di Classe A. L’operazione porta nuove risorse finanziarie e portafogli di proprietà intellettuale, con una valutazione implicita della società superiore a 10,5 miliardi di dollari.

Le azioni sono state emesse a un prezzo di 33,83 dollari ciascuna, in parte in cambio delle proprietà intellettuali acquisite e in parte a fronte di sottoscrizioni in denaro. La valutazione annunciata deriva dalla moltiplicazione di quel prezzo per il numero delle azioni in circolazione. Si tratta dunque del valore implicito del capitale della società, non dell’ammontare dei fondi raccolti. Space 11, che ha sede in Nevada e non è quotata in Borsa, precisa inoltre che una parte sostanziale del corrispettivo dell’operazione è costituita da proprietà intellettuale.

Il patrimonio acquisito comprende format sportivi concepiti per competizioni sulla Luna, in orbita e senza gravità, oltre a format e serie di intrattenimento ambientati nello spazio. Nell’operazione rientrano anche una piattaforma di distribuzione e un programma tecnico per un complesso lunare dedicato all’intrattenimento e alla produzione, ancora allo stato di progetto. Alla società sono stati trasferiti i relativi marchi, diritti d’autore, know-how e progetti potenzialmente brevettabili. Le risorse finanziarie serviranno a sostenere lo sviluppo e la produzione dei contenuti acquisiti, l’acquisto di nuove tecnologie e le esigenze societarie generali.

“Abbiamo fondato Space 11 nel 2021 con un’idea precisa: portare l’intrattenimento nello spazio e aprire una nuova frontiera al racconto”, ha dichiarato Iervolino. “Oggi quell’idea ha un patrimonio concreto da cui partire.” Il presidente e amministratore delegato Andrew Kriss ha illustrato il significato dell’operazione: “Questo collocamento riunisce in Space 11 un patrimonio di proprietà intellettuale costruito per lo spazio: sport, intrattenimento e tecnologie di produzione”. E ha aggiunto: “È la base su cui lavoreremo, passo dopo passo, per portare il pubblico oltre l’atmosfera.”

Tra le produzioni già annunciate figurano Return to the Moon: The Story of Artemis II, in sviluppo nell’ambito di uno Space Act Agreement con la Nasa, e il film I See You, che dovrebbe integrare immagini girate nello spazio da Blue Origin. L’obiettivo dello studio è realizzare competizioni sportive, programmi televisivi, film ed eventi dal vivo lavorando con astronauti, operatori di lancio e ingegneri aerospaziali.