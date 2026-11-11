Spagna, sciopero generale a poche settimane dalle elezioni. Scontri con la Polizia: oltre 40 arresti

Giornata di mobilitazione e tensione in tutta la Spagna, a poche settimane dalle elezioni politiche. Dopo 14 anni i cittadini spagnoli sono tornati nelle strade in occasione dello sciopero generale. Al centro delle richieste dei manifestanti il tema che da mesi domina le cronache iberiche: alloggi accessibili. L’affitto medio in Spagna è quasi raddoppiato negli ultimi 10 anni, intaccando il bilancio familiare e suscitando l’indignazione degli elettori. A settembre la rabbia del paese sulla crisi abitativa era esplosa dopo lo sfratto di Abascal Maricarmen, 87 anni, alla quale avevano aumentato l’affitto dell’appartamento che abitava da anni. La bocciatura di due decreti urgenti sul tema avevano innescato la crisi di governo e spinto il premier Pedro Sánchez a indire elezioni anticipate.

Nella capitale la tensione è stata alta per tutta la giornata. Agenti in assetto anti sommossa hanno effettuato cariche contro i manifestanti, che avevano occupato per oltre due ore la centrale Gran Via, bloccando il traffico. Sono oltre 40 le persone fermate in tutta la Spagna per incendi a contenitori e resistenza all’autorità. Più di 476 gli incidenti segnalati. Per le vie di Madrid si sono uditi slogan contro la polizia come ‘Basta ya de violencia policial" (Stop alla violenza di polizia) e ‘Ni un desahucio mas’ (Non uno sfratto in più). Numerosi negozi hanno abbassato le saracinesche, mentre altri hanno protetto le vetrine con pannelli di legno. A Barcellona, dove hanno sfilato in circa 55mila, un gruppo di manifestanti a volto coperto ha fatto irruzione alla mattina negli studi televisivi dell’emittente RTVE, scandendo slogan legati allo sciopero e costringendo i giornalisti ad interrompere la diretta: lo stop alle trasmissioni è durato circa una mezz’ora.

La mobilitazione è tale che già a mezzogiorno i leader dei sindacati Comisione Obreras (CcOo) e Union General de Trabajadores (Ugt), Unai Sordo e Pepe Alvarez, hanno parlato di “successo oltre le aspettative”. I sindacati rivendicano “numeri da record” (senza fornire cifre definitive) e parlando di “interruzioni significative del lavoro in settori strategici: il 90% nei settori automobilistico e portuale, l’85% nell’industria della carne, l’82% nella raccolta dei rifiuti e il 75% nel settore energetico”.

In ogni caso è scontro sui numeri. La Confederazione spagnola di organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), il principale patronato degli industriali, ha definito “bassa” l’adesione allo sciopero generale. Secondo Ceoe, la partecipazione è stata contenuta nella maggior parte dei territori e delle attività economiche e “più elevata nelle zone e nei settori maggiormente sindacalizzati”. Duro il punto di vista del presidente degli industriali, Antonio Garramendi, che solo ieri aveva definito lo sciopero nazionale per la casa, le politiche abitative e salari dignitosi “più elettorale che lavorativo”, data la vicinanza alle elezioni. La Ceoe ha assicurato che nelle prime ore della giornata sono stati rispettati i servizi minimi, denunciando tuttavia difficoltà di accesso alle grandi aree industriali come a Barcellona, ma anche a Valencia e Siviglia, oltre che al porto di Algeciras (Cadice), a causa dei picchetti.

Non sono comunque mancati disagi alla popolazione. Sono 234 i voli cancellati negli aeroporti spagnoli fino alle 10, pari a circa il 5,2% dei 4.529 programmati per oggi. Nelle prime ore del mattino si sono però verificati incidenti e scontri con le forze dell’ordine: almeno 27 i manifestanti arrestati, 14 solo nella capitale. I picchetti hanno bloccato più di 30 strade in Catalogna e la tangenziale M-30 nei dintorni di Madrid vicino a Legazpi. Il sindacato Ccoo ha segnalato 13 feriti tra i picchetti al Mercamadrid (il mercato all’ingrosso di Madrid).

Lo sciopero entra inevitabilmente nella campagna elettorale, in particolare dopo l’appoggio ai manifestanti arrivato dal governo di Madrid. “Questo è uno sciopero a favore dei diritti di tutte e di tutti. Quello che vi chiedo è rispetto per i sindacati”, ha dichiarato ieri la portavoce del governo, Elma Saiz. Più esplicito il sostegno della componente di sinistra Sumar della coalizione. Il ministro dei Diritti sociali, Pablo Bustinduy, ha espresso “un appoggio sincero, totale e assoluto”, con un appello ad aderire allo sciopero. Lo sciopero “non è contro nessuno” e “dice molto del nostro Paese, in senso positivo”, aveva dichiarato lunedì il premier Sanchez in un’intervista. E su X ha rilanciato un videomessaggio con l’appello alla mobilitazione ai seggi il 29 novembre, perché “i diritti conquistati in un secolo possono perdersi in un istante”.

Il principale avversario di Sanchez, il leader del Partido Popular Alberto Nunez Feijoo, non ha risparmiato critiche a chi ha organizzato lo sciopero, contestandone ragioni e modalità di convocazione. “Vedremo cosa succederà, forse da domani molti lavoratori si renderanno conto che i sindacati potrebbero aver commesso il più grande e profondo errore storico da quando esiste la democrazia nel nostro Paese”, ha dichiarato Feijoo. Il leader dei Popolari spagnoli ha inoltre criticato i sindacati per non aver organizzato iniziative analoghe durante gli otto anni di governo di Pedro Sanchez, nonostante “i numerosi casi di corruzione, l’aumento della pressione fiscale sui lavoratori e le difficoltà nel settore abitativo”.