Toledo, scontro tra due treni ad alta velocità: oltre 40 morti e 150 feriti. Sanchez: “Errore umano”. Meloni: “Vicini al popolo spagnolo”

Il bilancio dello scontro si aggrava drammaticamente minuto per minuto. Secondo l’aggiornamento di Sky News sarebbero almeno 39 le persone morte e centinaia quelle rimaste ferite. Una cifra ancora in attesa di conferme indipendenti, mentre proseguono le operazioni di soccorso tra le carrozze deragliate. L’incidente si è verificato vicino la stazione di Urda, lungo la linea ferroviaria che collega Madrid all’Andalusia. A scontrarsi sono stati un treno AVE della compagnia Renfe e un convoglio Iryo. Nell’impatto due carrozze sono uscite dai binari e sono precipitate lungo una scarpata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Alcázar de San Juan e Orgaz, insieme alla Protezione civile e al personale sanitario.

Il treno Iryo avrebbe avvisato la centrale operativa di essersi fermato a causa di un guasto al sistema di segnalamento ferroviario ‘Lzb’, che controlla la velocità e le autorizzazioni di circolazione, prima di essere urtato dal treno Ave. Lo riferisce “El Mundo”.

scontro treni Spagna

Mobilitati anche tre elicotteri per il soccorso medico e due unità mobili di terapia intensiva, mentre le squadre di emergenza continuano a lavorare per assistere i passeggeri coinvolti. A intervenire è stato anche il premier spagnolo Pedro Sánchez. “Costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo. Rimango in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente di Castilla-La Mancha, Garcia Page. I servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per assistere le persone colpite e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte”. Poi il messaggio rivolto alle famiglie: “Il mio affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, Adif, ha confermato lo scontro e disposto l’immediata sospensione della circolazione sull’intera linea ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia. Una decisione che ha provocato treni bloccati e disagi per i passeggeri diretti verso il sud del Paese.

0 of 8 Spagna, scontro tra due treni alta velocità sulla linea Madrid-Siviglia: almeno 39 morti e diversi feriti IPA90273115 - New train accident: an Iryo and a AVE train collide near Urda (Toledo), Wednesday, October 28, 2026. (Photo by REDES SOCIALES/Cordon Press/Sipa USA) (Cordon Press/REDES SOCIALES/Cordon Press/Sipa) Spagna, scontro tra due treni alta velocità sulla linea Madrid-Siviglia: almeno 39 morti e diversi feriti IPA90273117 - New train accident: an Iryo and a AVE train collide near Urda (Toledo), Wednesday, October 28, 2026. (Photo by REDES SOCIALES/Cordon Press/Sipa USA) (Cordon Press/REDES SOCIALES/Cordon Press/Sipa) Spagna, scontro tra due treni alta velocità sulla linea Madrid-Siviglia: almeno 39 morti e diversi feriti IPA90273116 - New train accident: an Iryo and a AVE train collide near Urda (Toledo), Wednesday, October 28, 2026. (Photo by REDES SOCIALES/Cordon Press/Sipa USA) (Cordon Press/REDES SOCIALES/Cordon Press/Sipa) Spagna, scontro tra due treni alta velocità sulla linea Madrid-Siviglia: almeno 39 morti e diversi feriti IPA90273114 - New train accident: an Iryo and a AVE train collide near Urda (Toledo), Wednesday, October 28, 2026. (Photo by REDES SOCIALES/Cordon Press/Sipa USA) (Cordon Press/REDES SOCIALES/Cordon Press/Sipa) Incidente ferroviario in Spagna - Collisione tra due treni ad Urda The scene of a collision between two trains in Urda, Spain on Wednesday, Oct. 28, 2026. (Juanma Jimenez/Europa Press via AP) (Associated Press/LaPresse/APN) Incidente ferroviario in Spagna - Collisione tra due treni ad Urda Emergency services attend to the victims at the scene of a collision between two trains in Urda, Spain, on Wednesday, Oct. 28, 2026. (Juanma Jiménez/Europa Press via AP) (Associated Press/LaPresse/APN) Almeno 39 morti nello scontro tra due treni alta velocit� in Spagna epa13336233 Rescue team and Civil Guards members arrive at the scene where two high-speed trains (AVE in Spanish symbols), one of Renfe and another of Iryo, that have crashed in the village of Urda, Toledo, Spain, 28 October 2026. At least ten people have been killed, Spanish media reported. EPA/ISMAEL HERRERO (ISMAEL HERRERO/EPA) Almeno 39 morti nello scontro tra due treni alta velocit� in Spagna epa13336234 A general view showing the derailed carriages of the two high-speed trains (AVE in Spanish symbols), one of Renfe and another of Iryo, that have crashed in the village of Urda, Toledo, Spain, 28 October 2026. At least ten people have been killed, Spanish media reported. EPA/ISMAEL HERRERO (ISMAEL HERRERO/EPA)

Anche dall’Italia è arrivato più di un messaggio di solidarietà. Prima la premier Giorgia Meloni che si dice vicina alle famiglie e ai cittadini spagnoli: “In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo”. Poi i vicepremier Tajani e Salvini, riferiscono di star approfondendo la questione, per capire se su quei treni erano presenti cittadini italiani.

Il nuovo incidente riporta indietro alla tragedia ferroviaria dello scorso gennaio ad Adamuz, in Andalusia, quando il deragliamento di un treno provocò 46 morti e oltre cento feriti. Un disastro che aveva fatto parlare già di sicurezza e manutenzione delle infrastrutture. A distanza di nove mesi, la Spagna deve fare i conti con un altro grave incidente.