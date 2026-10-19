Sparatoria in Ohio nei pressi di una moschea, “Almeno un morto”

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, stavolta in Ohio, dove si registra anche almeno una vittima e ci sarebbe anche un ferito. ll dipartimento di polizia di Columbus ha smentito il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives che inizialmente aveva dato notizia di una sparatoria in una moschea ma l’episodio non è stato un attacco contro il luogo di culto, come si stava raccontando nei primi momenti, ma è avvenuto nelle vicinanze.

Quasi certamente non c’è alcun collegamento tra la moschea e la sparatoria, non sono emersi al momento elementi che possano far ipotizzare agli investigatori la possibilità che si sia trattato di un attacco alla religione. “All’interno della moschea era purtroppo in corso un evento che non aveva nulla a che fare con quanto stava accadendo all’esterno”, ha spiegato il sergente di polizia James Fuqua. “Ma è fondamentale chiarire che questa sparatoria non ha avuto nulla a che fare con un attacco alla moschea stessa”, ha concluso, levando qualunque dubbio su quella che sembrava essere la matrice.

Ma eliminato questo, le piste possono essere ancora numerose, anche se molto probabilmente dietro pare esserci un regolamento di conti. Al momento né la polizia, né l’ATF, né le autorità locali o i rappresentanti della moschea hanno risposto alle richieste di ulteriori informazioni chieste dai media americani. Le indagini sono ancora in corso e sono nel loro vivo, è impossibile in questa fase fornire risposte certe.