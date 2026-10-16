Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 06:44
In evidenzaAggiornato alle ore 06:44
Cronaca internazionale

Sparatoria in una scuola elementare in Oregon, l’aggressore ha 16 anni: cinque morti, di cui tre bambini

Uccisa anche un’insegnante alla Silver Rail Elementary School di Bend. Il ragazzo ha forzato a colpi di arma da fuoco le porte chiuse ed è stato colpito a morte a sua volta da un passante

Redazione web
The main entrance of Silver Rail Elementary School is seen following a shooting in Bend, Oregon, on October 15, 2026. Three children and one teacher were shot dead at an elementary school Thursday in the northwestern US state of Oregon, police said, adding that the assailant was a 16-year-old who was killed by an armed bystander. (Photo by Payton Bruni / AFP)
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Sparatoria in una scuola elementare nell’Oregon, negli Stati Uniti, in cui cinque persone, tra cui tre bambini di 5, 8 e 11 anni, sono rimasti uccisi. L’aggressore aveva 16 anni: ha fatto irruzione alla Silver Rail Elementary School di Bend, ha forzato a colpi di arma da fuoco le porte chiuse e ha iniziato a sparare all’impazzata. Il giovane è stato poi colpito da un passante presente sul posto che lo aveva seguito all’interno dell’edificio, hanno riferito le autorità, ed è stato ucciso. Morta anche un’insegnante.

L’allarme è scattato all’ora di pranzo. Alle 12.59 è infatti arrivata la prima chiamata al 911 per denunciare una persona che sparava in un parcheggio. Il sospettato è stato rinvenuto senza vita all’interno della scuola pochi minuti dopo la prima segnalazione della sparatoria, ha dichiarato il capo della polizia di Bend, Mike Krantz.

Un altro bambino di 7 anni e un insegnante di 54 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche, ha aggiunto Krantz.

Commenti