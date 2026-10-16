Sparatoria in una scuola elementare in Oregon, l’aggressore ha 16 anni: cinque morti, di cui tre bambini

Sparatoria in una scuola elementare nell’Oregon, negli Stati Uniti, in cui cinque persone, tra cui tre bambini di 5, 8 e 11 anni, sono rimasti uccisi. L’aggressore aveva 16 anni: ha fatto irruzione alla Silver Rail Elementary School di Bend, ha forzato a colpi di arma da fuoco le porte chiuse e ha iniziato a sparare all’impazzata. Il giovane è stato poi colpito da un passante presente sul posto che lo aveva seguito all’interno dell’edificio, hanno riferito le autorità, ed è stato ucciso. Morta anche un’insegnante.

L’allarme è scattato all’ora di pranzo. Alle 12.59 è infatti arrivata la prima chiamata al 911 per denunciare una persona che sparava in un parcheggio. Il sospettato è stato rinvenuto senza vita all’interno della scuola pochi minuti dopo la prima segnalazione della sparatoria, ha dichiarato il capo della polizia di Bend, Mike Krantz.

Un altro bambino di 7 anni e un insegnante di 54 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche, ha aggiunto Krantz.