Spari a Washington, 5 persone colpite: un morto. Killer si barrica in un palazzo e apre il fuoco sugli agenti. Polizia: “Cercate riparo e non uscite”

Almeno 5 persone sono state colpite nel corso di una sparatoria avvenuta questa mattina dentro e nei pressi di una palestra a Logan Circle, quartiere alla moda di Washington a pochi passi dalla Casa Bianca. Per la precisione, l’attacco è avvenuto nella zona compresa tra la 15th Street e la Rhode Island Avenue. “Cercate riparo e non uscite” è l’ordine diramato dalla polizia, con l’avviso a evitare l’area dell’isolato 1500 della 15esima strada. Qui il sospetto autore della sparatoria si è barricato in un appartamento al settimo piano e ha sparato contro gli agenti. Secondo le prime informazioni una delle persone colpite sarebbe morto.

Secondo la ricostruzione diffusa da Nbc News, l’aggressore è entrato nella palestra Vida Fitness e ha sparato inizialmente alle spalle di un uomo, per poi esplodere altri colpi all’esterno mentre le persone presenti cercavano di mettersi in salvo. Prima di entrare nel palazzo proprio sopra la palestra, avrebbe percorso diverse zone del quartiere appiccando intenzionalmente degli incendi in vari punti.

L’uomo, secondo la polizia, “è un bianco, di corporatura robusta, armato con una pistola di colore grigio e nero e con indosso pantaloncini e felpa grigi”. La polizia ha avvertito la popolazione di evitare la zona, mentre è stata immediatamente rafforzata la sicurezza attorno alla residenza presidenziale. L’intera zona della capitale è presidiata da decine di auto della polizia, veicoli di emergenza e agenti in tenuta antisommossa. Le scuole nelle vicinanze sono state poste in stato di lockdown e le strade circostanti chiuse al traffico