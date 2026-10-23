Thomas Markle indagato per pedopornografia, Meghan sconvolta: “Ho preso le distanze per proteggere i miei figli”

Una nuova, violenta, bufera si abbatte sulla Famiglia Reale, in particolar modo sui Duchi di Sussex. Thomas Markle Sr., padre di Meghan, è attualmente indagato per detenzione di materiale pedopornografico. L’82enne, tornato negli Stati Uniti per seguire un percorso di riabilitazione seguito a gravi problemi di salute, si troverebbe al centro di una complessa indagine internazionale. L’ennesimo scandalo che colpisce i reali inglesi.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, sarebbe stato Thomas Jr., fratellastro di Meghan e referente assistenziale dell’uomo, a fare una segnalazione alle forze dell’ordine. Il materiale pedopornografico sarebbe stato rinvenuto in documenti informatici rimasti a Cebu, nelle Filippine, dove Markle si era trasferito proprio con il figlio. Il materiale, pesantissimo, consisterebbe in file salvati su hard disk, cellulari e altri dispositivi, anche vecchie videocassette. Sono in corso le indagini da parte delle autorità filippine. “Non avevo altra scelta se non denunciare mio padre”, ha dichiarato Thomas Jr., come riportato dal The Sun. “Non parlerò mai più con mio padre, a meno che non venga chiamato a testimoniare contro di lui. Quello che ho visto mi ha fatto venire la nausea”.

Al momento l’attività investigativa è in pieno corso, e non ci sarebbero accuse formali nei confronti di Thomas Markle Sr. Parte della famiglia lo difende. La figlia Samantha Markle, ad esempio, si è schierata dalla sua parte, parlando di una vendetta del fratello.

Chiaramente la notizia è arrivata anche alla Famiglia Reale, e Meghan Markle, compresa la gravità della situazione, ha deciso di rompere il silenzio e parlare.

“Sono profondamente angosciata per le notizie che sono venute alla luce nelle ultime 24 ore, e i miei pensieri sono con tutti i bambini che potrebbero essere stati danneggiati”, ha dichiarato al The Sun. La Duchessa ha spiegato che in questi anni ha sempre sperato che si capissero le ragioni del suo allontanamento dal padre, avvenuto nel 2018. Anche per questa ragione Thomas Markle Sr. Non ha mai incontrato Harry, né ha mai avuto la possibilità di conoscere i bambini. Si è trattato, ha affermato Meghan, di una scelta presa per proteggerli, nella speranza “che le autorità stessero facendo lo stesso per altre famiglie”.

Parlando delle accuse mosse nei confronti del genitore, le ha definite come le “più disgustose di quanto si possa mai immaginare”. Meghan ha inoltre espresso la “sincera speranza che verrà fatto presto giustizia. La priorità rimane la sicurezza e la protezione dei bambini innocenti”.