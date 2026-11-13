Ucraina, il presunto ultimatum di Putin all’Europa: “Finlandia fuori dalla Nato e tutto il Donbass alla Russia”. Ma Mosca smentisce

La pace in Ucraina potrebbe avere un prezzo ben più alto della cessione dei territori occupati dalla Russia.

Sul tavolo dei negoziati di Abu Dhabi, Mosca avrebbe presentato un elenco di condizioni, mettendo in discussione non soltanto la sovranità territoriale di Kiev, ma anche gli equilibri militari costruiti dalla Nato sul fianco orientale dell’Alleanza. Dall’uscita della Finlandia dal Patto Atlantico alla smilitarizzazione dei porti ucraini sul Mar Nero, passando per la ridefinizione degli assetti istituzionali della Moldova, le richieste attribuite al Cremlino sembrano andare ben oltre la mera conclusione del conflitto.

A rivelare il contenuto delle presunte proposte russe è la tedesca Bild, che cita fonti diplomatiche riferendo di un piano presentato informalmente ai rappresentanti europei durante i negoziati. Le indiscrezioni, tuttavia, sono state in parte smentite dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, assicurando che l’annosa questione finlandese non sarebbe stata neppure discussa.

Le richieste in Ucraina

Secondo la ricostruzione, il primo capitolo del piano riguarderebbe inevitabilmente l’Ucraina. La Russia pretenderebbe il riconoscimento del proprio controllo sui territori attualmente occupati, oltre alla cessione dell’intero Donbass, comprese le porzioni delle regioni di Donetsk e Luhansk ancora amministrate da Kiev.

La richiesta territoriale sarebbe accompagnata dall’imposizione di uno status di neutralità permanente, con la conseguente esclusione di una futura adesione alla Nato. Mosca non si opporrebbe, invece, all’ingresso del Paese nell’Unione europea.

Ma le condizioni attribuite alla delegazione russa non si fermerebbero ai confini. Odessa e Mykolaiv, due infrastrutture portuali strategiche per l’accesso al Mar Nero, dovrebbero essere smilitarizzate, impedendo all’Ucraina di utilizzarle come basi navali. Il piano contemplerebbe inoltre accordi per garantire la libertà di navigazione nel Mar Nero e nel Mar Baltico.

I nodi Nato, Moldova, Bielorussia

Stando alla Bild, la Russia avrebbe chiesto il ritiro della Finlandia dall’Alleanza Atlantica e il divieto di installare basi militari dell’organizzazione in Estonia, Lettonia e Lituania. Il ministro finlandese della Difesa Antti Häkkänen ha commentato le affermazioni, osservando che la Russia avanza richieste analoghe da anni, anche nel 2021. “Questioni del genere non sono in alcun modo oggetto di negoziazione. La Russia lo sa bene. È assolutamente scandaloso anche solo suggerire una cosa simile”, ha tuonato Häkkänen.

Un ulteriore capitolo riguarderebbe la Moldova, Paese candidato all’ingresso nell’Unione europea e da tempo alle prese con la questione della Transnistria, l’oscura regione separatista filorussa nella quale Mosca mantiene una presenza militare. Secondo la Bild, la Russia proporrebbe la trasformazione della Moldova in uno Stato federale comprendente il territorio controllato da Chişinău, la Transnistria e la regione autonoma della Gagauzia.

Il progetto prevederebbe inoltre che, nell’eventualità di un’adesione moldava all’Unione europea, Transnistria e Gagauzia possano organizzare referendum sulla propria indipendenza. Una formula che rischierebbe di introdurre nuovi elementi di instabilità istituzionale e territoriale.

In cambio di queste concessioni, Mosca si dichiarerebbe disponibile a ritirare le armi nucleari russe dalla Bielorussia, rinunciare allo schieramento di missili a medio raggio sul territorio bielorusso e richiamare le proprie truppe dalla Transnistria.

La missione di Witkoff e Kushner e il ritorno di Ryabkov

Il 10 e l’11 novembre, ad Abu Dhabi, le delegazioni di Russia e Ucraina sono tornate a confrontarsi direttamente sotto la mediazione degli Stati Uniti, dopo nove mesi di sostanziale stallo diplomatico. I colloqui non hanno prodotto una svolta sul piano politico, ma hanno consentito di raggiungere un’intesa di principio per un nuovo, consistente scambio di prigionieri di guerra, i cui numeri e tempi restano ancora da definire.

A rendere ancora più significativo il dossier sulla sicurezza europea è stata la presenza ai negoziati del viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, uno dei protagonisti dell’ultimatum diplomatico presentato da Mosca agli Stati Uniti e alla Nato alla fine del 2021, poche settimane prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina.

È in questo contesto che si inserisce la missione diplomatica degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, impegnati in una nuova offensiva negoziale tra Abu Dhabi, Mosca e Dublino. Dopo aver partecipato ai colloqui negli Emirati, i due hanno incontrato giovedì Vladimir Putin al Cremlino, in una riunione durata circa due ore, per poi raggiungere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Irlanda.