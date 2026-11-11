Un secolo di Route 66, la strada del sogno Usa

Un secolo di sogno americano lungo 2.448 miglia, ovvero 3.940. Compie oggi cento anni la Route 66, quel nastro di asfalto che porta da Chicago, Illinois, a Santa Monica, California, e che attraversa otto stati (oltre ai due già citati anche Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico e Arizona) e che ha visto passare decenni di speranze, di disperazione, di vagabondaggi. Certamente la strada più letteraria del mondo. John Steinbeck la chiamò Mother Road e in Furore (1939) vi ambientò le vicissitudini delle famiglie che durante la grande depressione si spostavano da Est a Ovest. Jack Kerouac tratteggiò il mito della libertà del viaggio che influenzò generazioni di giovani di tutto il mondo, raccontando dei proto-hippie On the Road (1959). Dennis Hopper lasciò che Peter Fonda e Jack Nicholson la percorressero a tutta velocità sui loro chopper in Easy Rider, altro film visionario del 1969. Ed Rushka nel 1963 si autoprodusse un libro con ventisei fotografie scattate a stazioni di benzina del lungo nastro di asfalto oggi esposte al MoMA di New York. Perfino Nat King Cole la cantò in Get Your Kicks in Route 66, facendo dell’elenco delle città attraversate un ritmo incalzante ( You’ll see Amarillo/ Gallup, New Mexico/ Flagstaff, Arizona/ Don’t forget Wynonna/ Kingman, Barstow, San Bernardino).

Nata come US Highway 66, quando il Bureau of Public Roads istituì il primo registro federale di strade degli Stati Uniti, numerandole meticolosamente dopo aver unito tronconi di precedenti strade. Trascorsero dodici anni finché, nel 1938, venisse interamente pavimentata. Per molti anni fu la strada della miseria, attraversata incessantemente da centinaia di migliaia di persone che lasciavano la loro casa in cerca di migliore fortuna nel West. Poi, dopo che nel corso della Seconda Guerra Mondiale ospitò il transito di soldati, nel dopoguerra, con la rinascita economica, divenne la strada preferita da viaggiatori e vacanzieri. E a bordo strada fiorirono motel, officine, ristoranti, caffè, tutti con insegne abbastanza grandi da essere viste da lontano e consentire così ai guidatori di fermarsi in tempo. Nacque così anche una nuova estetica americana fatta di neon e grandi scritte strillante. Poi, con la nascita delle grandi Interstate che aggiravano i centri abitati, il declino. Oggi la Route 66 è un monumento in declino, malgrado la legge pubblica del 1990 la riconosca come «simbolo della tradizione americana del viaggio e dell’aspirazione a una vita migliore tramandata di generazione in generazione». A che servono, altrimenti, le strade?