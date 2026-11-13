Una sparatoria nel cuore di Washington

È di un morto e quattro feriti, uno dei quali in condizioni critiche, il bilancio di una sparatoria che si è svolta ieri nel centro di Washington, nel quartiere di Logan Circle, poco più di un chilometro dalla Casa Bianca, dove la sicurezza è stata subito rafforzata. La mattinata di paura si è conclusa con l’aggressore che dapprima si è barricato in un appartamento e poi si è ucciso.

La sparatoria è cominciata intorno alle 8 nella palestra Vida Fitness, tra la Quindicesima strada e P Street, in una zona di ristoranti, negozi e palazzi residenziali. L’aggressore, tale Matt Lambert, ha colpito una persona all’interno del centro sportivo, poi è uscito continuando a sparare. Un uomo che si trovava nella palestra è morto raggiunto dai proiettili; altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportati in ospedale. Tre, secondo la polizia, non sono in pericolo di vita.

I primi soccorritori sono arrivati in trenta secondi dalla chiamata d’allarme, ha riferito il capo ad interim della polizia metropolitana, Jeffery Carroll. Ma le segnalazioni hanno continuato a moltiplicarsi mentre l’uomo fuggiva. Secondo la ricostruzione delle autorità riportata da Npr, l’aggressore ha infine raggiunto un appartamento al settimo piano di un edificio adiacente alla palestra. Da lì ha sparato attraverso la porta contro gli agenti intervenuti per fermarlo.

L’assedio è durato circa due ore e mezza. Per oltre un’ora i negoziatori hanno cercato di convincerlo ad arrendersi. Poi hanno udito un colpo, seguito dall’interruzione dei contatti. Le forze speciali hanno fatto irruzione e lo hanno trovato con una ferita d’arma da fuoco che si era inflitto. La polizia ne ha successivamente confermato la morte.

Dentro e fuori dalla palestra, intanto, i clienti cercavano riparo. Una donna ha raccontato a Nbc Washington di trovarsi sul tapis roulant quando ha sentito gli spari: è fuggita insieme ad altre persone in un locale vicino, dove il personale ha accolto chi scappava e chiuso le porte. Nove scuole della zona hanno sospeso ingressi e uscite, proseguendo le attività all’interno. L’ordine ai residenti di restare al chiuso è stato revocato alle 11,35 ora locale.

Sul movente dell’assalto proseguono gli accertamenti. La polizia ha riferito di un possibile conflitto tra l’aggressore e l’associazione dei proprietari del suo palazzo. La sindaca Muriel Bowser ha informato la Casa Bianca: «come da protocollo».