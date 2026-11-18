Per non offendere nessuno, alla fine si rischia di cancellare proprio ciò che si dovrebbe celebrare. È il cortocircuito esploso ad Arenys de Mar, in Catalogna, dove una scuola pubblica è finita al centro delle polemiche dopo la proposta di modificare un tradizionale canto natalizio eliminando il riferimento a Gesù Bambino.

Il caso è partito da un messaggio anonimo circolato sui social, secondo cui gli alunni di quinta elementare avrebbero dovuto cambiare il testo per non urtare la sensibilità delle famiglie musulmane. Una versione che la direzione della scuola Sinera ha respinto: la preside Eva Vázquez ha parlato di un’iniziativa isolata di un’insegnante di musica, che avrebbe recuperato una versione della canzone già utilizzata in un altro istituto.

Il testo modificato era stato caricato su Classroom, ma la retromarcia è arrivata quasi subito. Alcune alunne, che partecipano anche al coro cittadino, hanno fatto notare che quelle parole non coincidevano con la versione tradizionale. A quel punto la stessa docente ha ripristinato il testo originale. “Noi cantiamo sempre i canti natalizi così come sono”, ha assicurato la preside, difendendo sia le tradizioni catalane sia la professionalità dell’insegnante. Il caso è stato sottoposto anche all’ispezione scolastica, ma l’istituto ha deciso di non alimentare ulteriormente la polemica.

Sulla stessa linea l’assessore comunale all’Istruzione Agustí Farré: i villancicos fanno parte della cultura e della storia del Paese e il rispetto per tutte le religioni, ha spiegato, non deve significare rinunciare alle proprie tradizioni. Anche tra le famiglie prevale questa impostazione. “Siamo una scuola con molte culture e ci piace, ma la nostra non dobbiamo mai perderla”, è la sottolineatura dell’associazione dei genitori.

La modifica è durata poco. Abbastanza, però, per riaccendere una domanda che torna puntuale ogni dicembre: per rendere il Natale più inclusivo bisogna davvero togliere proprio Gesù Bambino?