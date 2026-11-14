“Vuoi una seconda moglie? Si può fare”: l’inchiesta choc in Svezia che smaschera gli imam della poligamia

Mentre i governi europei continuano a chiudere gli occhi, la Svezia, che per anni è stato Il Paese simbolo del multiculturalismo, oggi ammette, non troppo implicitamente, il proprio fallimento. Il problema che attraversa l’Europa si chiama islam politico, che è il fautore dell’islamismo, fenomeno sempre più massivo. La Svezia ora si è resa conto che l’eccessiva apertura all’immigrazione ha messo in pericolo non solo le radici del Paese ma anche la sua società attuale.

Uppdrag granskning, per far emergere quel che accade nel Paese, ha inviato alcuni suoi reporter con telecamera nascosta a chiedere ad imam e sheikh svedesi di sposare un uomo già sposato in modo da concedergli di avere una seconda moglie, perché la prima non gli aveva dato figli. Su 15 moschee contattate, 9 imam, sheikh e consulenti si sono detti pronti a celebrare il matrimonio o a indirizzare verso chi lo avrebbe fatto. Nella moschea di Uppsala, l’imam non ha visto alcun problema e ha citato il Corano: “Sposate le donne che vi piacciono”. Alla Stenhagenmoskén di Uppsala, lo sheikh ha accettato e ha promesso di procurare testimoni che non conoscessero lo sposo, raccomandando di non dire da chi aveva ricevuto l’indicazione. A Helsingborg, invece lo sheikh presentato dalla stessa moschea, ha addirittura persuaso la “moglie” ad accettare contro la propria volontà una seconda moglie. A Örebro un consulente ha prima accettato per 2000 corone “fuori dalla moschea” e poi ha fatto marcia indietro. Altre moschee hanno semplicemente passato la palla ad altri imam, uno dei quali ha chiesto 1000 corone.

Dopo la messa in onda, diverse moschee hanno preso le distanze: Uppsala e Stenhagen hanno allontanato i propri imam, Örebro ha sospeso il consulente, Helsingborg ha detto che lo sheikh non era dipendente e che non rispondeva delle sue parole. Queste però non sono “eccezioni”: sono la prova che nelle comunità musulmane europee esiste una rete parallela di autorità religiose disposte a ignorare la legge civile, a celebrare unioni prive di qualsiasi tutela legale per le donne e a trattare la poligamia come un diritto religioso da esercitare nonostante il divieto penale, in nome della Sharia. La poligamia in Svezia, così come in gran parte d’Europa, è reato, punibile fino a due anni di carcere. Le cerimonie organizzate da imam senza diritto di celebrare matrimoni non producono effetti civili: la seconda “moglie” non ha diritti, è solo un pezzo di carta. Eppure gli imam lo fanno lo stesso.

Questo è il volto concreto dell’islam politico che in Europa sta avanzando ad ampi passi: non riconosce la sovranità della legge occidentale, tratta le donne come oggetti di scambio e costruisce società parallele dove la sharia vince sullo Stato. Finché la sinistra europea continuerà a trattare queste pratiche come “diversità culturale”, invece che come violazione della legge e minaccia all’ordine democratico, casi come quello svedese si moltiplicheranno.