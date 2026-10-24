Addio a Franco Tomasello: a 80 anni muore l’ex rettore dell’Università di Messina ed Enna

Docente e luminare della Medicina, dopo una breve malattia si è spento all’età di 80 anni Francesco Tomasello (nato a Messina il 4 luglio 1946), ex Rettore dell’Università di Messina e dell’Ateneo Kore di Enna e conosciuto in tutto il mondo per essere diventato un punto di riferimento tra i neurochirurgi.

La carriera di Tomasello

Per 27 anni, dal 1986 al 2013, ha diretto la Neurochirurgia del Policlinico universitario di Messina: nella sua carriera ha eseguito più di ottomila interventi su patologie cerebrali, vertebrali, midollari e dei nervi periferici. Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, è stato presidente della Federazione mondiale di neurochirurgia (WFNS), che poi lo ha nominato anche presidente onorario.

Il cordoglio delle università

Tomasello è stato un profilo di altissimo livello e riconosciuto come eccellenza nel campo della neurochirurgia cerebrale e spinale. “L’Università degli Studi di Messina, in tutte le sue componenti, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del prof. Franco Tomasello”, scrive l’area comunicazione dell’ateneo in una nota. “L’improvvisa scomparsa del Prof. Francesco Tomasello colpisce tutta la comunità dell’Università Kore di Enna che lo ha avuto come generoso, determinato e signorile Rettore nella delicata ed impegnativa fase di sviluppo della facoltà di Medicina, che egli ha seguito con il suo impareggiabile piglio e la sua straordinaria autorevolezza internazionale”, scrive in una nota anche l’altro ateneo.

L’avvento di nuove frontiere

Negli ultimi anni della sua attività professionale ha introdotto nuove tecniche mini-invasive. La rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha disposto l’allestimento della camera ardente nell’Aula magna del Rettorato aperta nella giornata di sabato 24 ottobre dalle 10 alle 19.

Il ricordo del sindaco

“Messina perde una figura di grande valore umano, scientifico e accademico. Il professor Francesco Tomasello, neurochirurgo di fama internazionale ed ex Rettore dell’Università di Messina, ha rappresentato un punto di riferimento per la medicina e la ricerca, dando prestigio alla nostra città. A nome mio e dell’Amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e stimato”, scrive su Facebook il sindaco di Messina, Federico Basile.