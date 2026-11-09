“Aiuto, hanno sparato”. La furiosa rissa tra stranieri: nordafricano accoltellato e agenti coi mitra, paura a Perugia

Paura a Perugia, dove un’esplosione, attribuita a un colpo d’arma da fuoco, e l’ennesima furiosa rissa tra stranieri hanno fatto scattare l’allarme nella notte.

I fatti si sono verificati nella zona dell’Ottagono, tra via del Macello e via Martiri dei Lager, intorno alle ore 22.00 dello scorso sabato 7 novembre: le urla di una violenta colluttazione tra extracomunitari provenienti dalla strada hanno attirato l’attenzione dei residenti del quartiere di Fontivegge, ormai tristemente abituati a vivere situazioni del genere.

L’allarme lanciato al numero unico di emergenza è stato particolarmente drammatico: chi ha assistito alle prime fasi dello scontro ha denunciato non soltanto la presenza di un uomo a terra che cercava di tamponare una vistosa emorragia, ma anche lo scoppio di quello che era sembrato a tutti gli effetti uno sparo. Una segnalazione che ha fatto scattare immediatamente un imponente dispositivo di sicurezza: sul posto sono confluite a sirene spiegate quattro pattuglie dei carabinieri, una volante della polizia di Stato e un’ambulanza del 118.

I militari, con mitra e giubbotti antiproiettile, sono riusciti a riportare l’ordine, ma lo scenario ritrovato nel luogo dello scontro ha riportato ancora una volta l’attenzione sul degrado imperante nella zona: vetri infranti, macchie di sangue e un nordafricano a terra sanguinante con una ferita alla testa, presumibilmente provocata dal suo aggressore con un coltello o un coccio di bottiglia.

Lo straniero è stato soccorso sul posto dai sanitari, mentre poliziotti e carabinieri iniziavano a indagare per identificare i responsabili dei tafferugli. A quanto pare, stando a quanto riferito da Il Messaggero, l’autore dell’accoltellamento ha già un volto per gli inquirenti: si tratterebbe di un individuo da tempo noto alle forze dell’ordine. Secondo i primi accertamenti investigativi, la scintilla sarebbe scoccata al piano terra del complesso dell’Ottagono, al culmine di un’accesa discussione: a testimoniare la furia dello scontro restano i danni riportati dalla porta a vetri di un bar, mandata in frantumi durante la rissa.

In breve le indagini hanno chiarito quello che è stato l’aspetto più inquietante della segnalazione al Nue: nessun proiettile è stato esploso. Il forte boato udito durante la colluttazione era infatti stato provocato da un petardo, gettato da una finestra da qualche residente nel disperato tentativo di disperdere i contendenti. Uno stratagemma che ha sortito l’effetto sperato, facendo fuggire gli extracomunitari, riavvicinatisi successivamente per “spiare” da lontano i carabinieri durante il loro intervento.

Tra i cittadini restano però sia la paura che l’amarezza per l’ennesimo episodio di degrado: “Non è più possibile vivere così”, ha commentato l’autore della segnalazione notturna al 112.