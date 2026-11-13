Al via il cantiere per la ciclabile fino a Zavattari

Iniziano mercoledì i lavori per il completamento della pista ciclabile sull’asse viario che va da piazzale Lugano a piazza Zavattari. Il nuovo tratto lungo viale Renato Serra e viale Monte Ceneri collegherà le ciclabili attualmente in fase di realizzazione sul ponte della Ghisolfa e tra piazza Stuparich e piazza Zavattari.

Esattamente come fatto per il ponte della Ghisolfa la nuova ciclabile sarà monodirezionale, con una corsia per senso di marcia, realizzata in corsia protetta tra preferenziale dell’autobus e il marciapiede. Dal Comune garantiscono che la carreggiata «manterrà inalterata la capacità di deflusso veicolare». Così come era stato garantito per il primo tratto realizzato, che nella pratica ha dimostrato di non essere esattamente così visti gli ingorghi e le code che si creano quotidianamente alla base del ponte. « La ciclabile - spiegavano la scorsa primavera dal comitato Bovisattiva’ - fatta in questo modo crea solo disagi per gli automobilisti e pericoli per i ciclisti. Sarebbe stato più saggio posizionarla sul marciapiede, creando una corsia riservata come in corso Buenos Aires, invece di restringere lo spazio per le vetture. Oltretutto, una volta arrivati in piazzale Lugano, la ciclabile finisce e si perde nel nulla, segno che questo progetto non è stato studiato come si deve».

Ora alla base del ponte della Ghisolfa proseguono i lavori per la realizzazione della ciclabile che questa notte entra in una nuova fase di cantiere. Tra via Mac Mahon e il colmo del cavalcavia, sul lato sud, sarà ridotta a una corsia la carreggiata veicolare per consentire la collocazione dei nuovi pali per il filobus. Non sono coinvolte nel cantiere le corsie della sopraelevata e il loro proseguimento sul ponte Bacula. È previsto anche un nuovo impianto di illuminazione, mentre il nuovo impianto semaforico sarà pronto per fine gennaio.

Nel frattempo è stato completato ed è percorribile dalla scorsa primavera il tratto della pista ciclabile dalla sommità del ponte Bacula a piazzale Lugano e viceversa: la realizzazione dell’intero percorso è prevista per la prossima primavera.