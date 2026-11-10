C’era una volta il Lido: ora riapre in stile spagnolo

Dovrebbe essere pronto per la prossima primavera, ma sarà un Lido completamente diverso. Il progetto per il nuovo «mare dei milanesi», chiuso dal 2019, e affidato tramite bando pubblico alla società spagnola Gofit, prevede infatti il completo restyling dello storico impianto, che cambia sensibilmente l’architettura originale. Basta guardare il concept (ovvero il render pubblicato) per rendersi conto di come sarà la palazzina al centro del Lido. Niente a che vedere con l’impianto Anni ’30 originariamente con il suo luna park e poi con la maxi piscina, il verde e i campi.

Ora i 17mila metri quadrati di aree verdi ospiteranno un lago naturalizzato, una nuova piscina pubblica e un centro dedicato alla salute e al benessere che sostituiranno i ricordi in bianco e nero dei milanesi, ma anche delle giovani cittadini che nel Lido hanno trascorso, sguazzando, estati intere. Attorno alla storica vasca, trasformata in un lago per canoa e kayak, si estenderanno aree verdi appunto, la nuova vasca scoperta tornerà ad accogliere i milanesi dall’estate e sarà dotata di spogliatoi e aree attrezzate per il relax, accessibile anche ai non iscritti tramite ingresso giornaliero alla tariffa pubblica stabilita dal Comune. A questa si aggiungeranno le due piscine coperte del nuovo centro GOfit. La palazzina bianca comprenderà un’area fitness di oltre 1.500 metri quadrati e oltre alle già citate vasche coperte, un’area wellness, che ospiterà corsi di gruppo, un’area dedicata ai bambini a supporto delle famiglie, una caffetteria e spazi concepiti per favorire la socialità. Il centro disporrà inoltre di parcheggi e servizi pensati per accogliere persone con esigenze diverse, dai più giovani agli over 65. Il progetto del nuovo Lido si articola attraverso un modello di collaborazione pubblico-privata: la proprietà dell’impianto resta del Comune, mentre GOfit ha finanziato integralmente la riqualificazione del complesso, modificandone la architettura originaria e quindi anche l’atmosfera di quello che era il Lido conosciuto da intere generazioni di milanesi: ne avrà la gestione per i prossimi 42 anni.

«Il Lido appartiene alla memoria collettiva di Milano e affrontare un progetto come questo significa assumersi una responsabilità verso la città e i suoi cittadini» dichiara Mario Barbosa, ad di GOfit. A essere contestato però è anche il modo con cui la società ha (non) comunicato il progetto ovvero senza coinvolgere i consiglieri comunali, che non hanno ancora visto il progetto. Il presidente della Commissione consigliare Sport e della Commissione Olimpiadi, Paralimpiadi ed legacy di Milano Cortina 2026 Alessandro Giungi attacca: «Non è possibile che il consiglio non sia stato informato del progetto» che definisce un «ecomostro». «Dev’esserci un errore perché la presenza dell’auto sui marciapiedi fa pensare che si tratti del rendering di un silos per il parcheggio di auto».