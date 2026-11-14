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Cronaca locale

Cosenza, tragedia sulla Statale 107: scontro tra due auto, quattro morti e un ferito

L’incidente è avvenuto in una galleria a San Fili. La quinta persona coinvolta è stata trasportata all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza in gravissime condizioni. In corso le indagini sulla dinamica dello schianto

Federico Garau
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Tragedia nel corso della giornata di oggi – sabato 14 novembre – sulla Statale 107 “Silana Crotonese”, dove un terribile incidente è costato la vita a quattro persone, mentre una quinta si trova in ospedale in gravissime condizioni.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il fatto si è verificato a San Fili, nel Cosentino. Due auto si sono scontrate all’interno della galleria, mentre stavano percorrendo la Strada statale. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il bilancio è terribile: quattro morti e una quinta persona ferita che è stata trasportata all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni.

A seguito dello scontro, la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico. Per gestire la viabilità e coordinare le attività di messa in sicurezza dell’area, sono intervenute anche le squadre dell’Anas. Gli operatori sono impegnati a ripristinare le normali condizioni di transitabilità nel minor tempo possibile.

Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire le dinamiche del sinistro e risalire alle rispettive responsabilità.

IncidenteCosenza
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