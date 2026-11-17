È precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre stava realizzando un graffito sulla facciata di un edificio universitario. Protagonista dell’incidente avvenuto nella notte del 13 novembre a Torino è Lorenzo Perris, 34 anni, conosciuto nel mondo della street art con il nome di Geco. Insieme a lui c’era Dimitri Zanelli, 36 anni, in arte Dormozero, rimasto a sua volta gravemente ferito nella caduta. I due stavano dipingendo all’esterno di Palazzo Nuovo, sede delle discipline umanistiche dell’Università di Torino, occupata dagli studenti nei giorni precedenti. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

La caduta mentre realizzava il graffito

L’incidente si è verificato intorno alle quattro del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, i due artisti si sarebbero calati lungo la parete dell’edificio, sul lato che affaccia su corso San Maurizio, utilizzando corde e imbracature per raggiungere il punto in cui intendevano dipingere. Un terzo uomo, presente a terra, li avrebbe assistiti durante l’operazione. Per cause ancora da accertare, le corde avrebbero ceduto, facendo precipitare entrambi dal secondo piano, a un’altezza di circa dieci metri. I soccorritori della Croce Rossa, intervenuti con due ambulanze, hanno accompagnato i feriti in ospedale in codice rosso. Perris è stato ricoverato al Centro Traumatologico Ortopedico (Cto), dove gli sono state riscontrate fratture al femore e alle costole. Per lui la prognosi è di 60 giorni. Zanelli è stato invece trasferito all’ospedale San Giovanni Bosco, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato dodici ore. Successivamente è stato estubato e ha ripreso conoscenza. Restano tuttavia da valutare le possibili conseguenze neurologiche delle lesioni riportate alla colonna vertebrale. L’opera che i due stavano realizzando è rimasta incompiuta: si trattava di una grande candela rossa, concepita come simbolo della mobilitazione studentesca. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le polemiche dopo l’incidente

I carabinieri del Nucleo informativo e radiomobile del Comando provinciale di Torino stanno indagando sulle circostanze della caduta. Per i due artisti e per il 42enne che li avrebbe assistiti da terra è scattata una denuncia a piede libero. Le contestazioni riguardano i reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di edifici e terreni e interruzione di pubblico servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche l’Ateneo, con una nota nella quale ha dichiarato: “A seguito del grave incidente avvenuto nella notte all’esterno di Palazzo Nuovo, la Rettrice sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda, con particolare riguardo alle condizioni di salute delle persone ferite. L’Ateneo è a disposizione delle Autorità competenti impegnate nella ricostruzione dei fatti”. Il Collettivo Autorganizzato Universitario di Torino, protagonista dell’occupazione dell’edificio iniziata il 9 novembre, ha espresso solidarietà ai due writer, spiegando che avevano deciso autonomamente di mettere le proprie competenze artistiche al servizio della mobilitazione. “Si tratta di due compagni che, come tanti in questi giorni, hanno deciso di mettere spontaneamente a disposizione le proprie capacità artistiche e la propria esperienza per portare solidarietà all’occupazione e contribuire a rendere questo luogo più bello, vivibile, attraversabile. Entrambi hanno messo in atto i dovuti dispositivi di sicurezza per tutelarsi e, nonostante l’incidente, entrambi sono fuori pericolo e sotto controllo”. La vicenda ha provocato anche una polemica sui social per un commento pubblicato su Facebook da Laura Gaffuri, docente e referente per gli studi con disabilità del Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino. Riferendosi all’accaduto, aveva scritto: “Dove non arriva la governance dell’ateneo arriva per fortuna la mano de Dios”. Una presa di posizione che ha spinto l’Università a dissociarsi pubblicamente, definendo il commento “gravissimo e inaccettabile”.

Chi è Geco, il writer romano conosciuto anche all’estero

La notorietà di Geco precede di molto l’incidente di Torino. La sua firma, composta dalle quattro lettere che costituiscono il suo pseudonimo, è diventata familiare in numerosi quartieri della Capitale; da Ostiense a Termini, da San Giovanni a Monteverde, fino alla Tangenziale e al Grande raccordo anulare. I suoi graffiti hanno raggiunto anche diverse città europee, tra cui Lisbona, Madrid, Atene e Amsterdam. Nel 2018, intervistato dal giornale portoghese O Corvo, aveva raccontato di voler disseminare così tante firme da rendere impossibile dimenticare il proprio nome. Durante un soggiorno di oltre un anno a Lisbona aveva lasciato numerose tracce della propria attività, contribuendo a far conoscere il suo tag anche fuori dall’Italia. La sua identità era stata individuata nel 2020, al termine di un’indagine durata circa dodici mesi. La notizia aveva suscitato anche la reazione dell’allora sindaca Virginia Raggi, che aveva commentato pubblicamente l’operazione. Nel 2022 Perris era stato inoltre citato a giudizio con l’accusa di danneggiamento per 36 tag contestati su strutture pubbliche, tra cui l’Archivio centrale dello Stato e Villa Pamphili. In quell’occasione Roma Capitale aveva chiesto di costituirsi parte civile.