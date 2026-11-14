“Gli Ambrogini a chi ci difende”

L’agente dei vigili Francesco Imprezzabile, che il 22 giugno ha perso la vita a 39 anni cadendo dalla moto mentre inseguiva un suv che in fuga, sarà ricordato con una Medaglia alla Memoria. Riceverà un Attestato il Commissariato Garibaldi-Venezia che Lega e FdI avevano già candidato agli Ambrogini d’Oro 2026 per «il presidio fondamentale» in una zona costantemente al centro delle cronache per spaccio ed episodi di violenza. E la proposta ha assunto ancora più valore visto che a guidare il Commissariato è Angelo De Simone, il dirigente colpito con un sampietrino lanciato dai maranza durante gli scontri del 18 ottobre in piazza Duomo. Ferito e sanguinante, è rimasto a coordinare gli interventi. Nella rosa dei premiati con le Civiche benemerenze - decisa due giorni fa da capigruppo comunali e Ufficio di presidenza - c’è anche il Commissariato di Polizia Lorenteggio, con uno dei 20 Attestati. Tre candidature del centrodestra. «Un segnale concreto di gratitudine e vicinanza verso le donne e gli uomini in divisa che vegliano quotidianamente sulla sicurezza della nostra città» sottolinea il segretario provinciale della Lega Samuele Piscina. Ricorda che gli agenti di Garibaldi-Venezia hanno «bonificato la zona della Centrale da anni fuori controllo». Un encomio a De Simone, «ferito nelle scorse settimane durante gli scontri». Tutti loro «dimostrano i quanto lo Stato stia facendo concretamente per migliorare la sicurezza a Milano. Un lavoro incessante sul campo che si scontra con l’atteggiamento della sinistra in Comune, che continua ostinatamente a negare l’evidenza parlando ancora di “mera percezione”. La Lega anche con questi riconoscimenti ribadisce con forza da che parte sta». Anche il capogruppo FdI Riccardo Truppo con Marco Cagnolati e il resto del gruppo è «soddisfatto per i riconoscimenti alle forze dell’ordine e alla polizia locale» e cita De Simone come un «volto simbolo dell’eroica attività della polizia durante gli scontri di ottobre. Siamo orgogliosi che l’intera aula abbia riconosciuto il sacrificio e il valore di chi indossa una divisa. Schierarsi sempre dalla parte dello Stato e contro vandali e devastatori è una priorità assoluta». Alla cerimonia del 7 dicembre l’ex sindaco Albertini salirà sul palco per ritirare la Medaglia da Sala (alla sua ultima cerimonia con la fascia tricolore). Commenta il premio con «grande orgoglio e ammirazione» anche il deputato FdI Riccardo De Corato, che di Albertini fu due volte vicesindaco dal 1997 al 2006. «Un premio meritato - sottolinea - De Corato -, la giunta guidata da Albertini rappresentò un momento di splendore e sicurezza per la nostra città. Un’età dell’oro, ben differente da quella di Pisapia e Sala». Con l’attribuzione bipartisan del premio «anche il centrosinistra lo ha di fatto riconosciuto».

Azione ha evitato invece di portare al tavolo bipartisan il nome del Pd Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele. Avs aveva già polemizzato («proposta provocatoria») e i dem - che in aula avevano votato la richiesta di stop al gemellaggio con Tel Aviv - si sono ben guardati dal difendere uno degli (ex?) colonnelli del partito. Ma non viene premiato nemmeno il Museo della Brigata Ebraica, candidato da Fi. Il direttore Davide Romano ieri ha espresso «amarezza, è un’istituzione che custodisce una pagina importante dell’antifascismo e Milano avrebbe potuto lanciare un segnale importante in un momento in cui gli ebrei sono sempre più esposti ad aggressioni». L’azzurro Gianluca Comazzi commenta: «Mi sarei aspettato che la sinistra appoggiasse Fiano invece nella riunione il suo nome è stato fatto solo dal centrodestra. Con gli alleati ho proposto la Brigata Ebraica, purtroppo nella lunga trattativa la richiesta è caduta nel vuoto».

Chiara Campo