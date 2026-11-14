I fondi ai presepi “argine” di cultura

Tra poco più di una settimana, il 25 novembre, si potranno richiedere i contributi che la Regione dà ad enti, parrocchie, associazioni e volontari che ogni anno allestiscono i presepi. A disposizione ci sono 222mila euro a fondo perduto, prima vera applicazione della legge regionale sulla valorizzazione dei presepi lombardi approvata a ottobre. A prescindere dal quantum, si tratta di una gran bella iniziativa a sostegno di un’arte che difende una delle tradizioni cristiane nostre più care e che mantiene viva una storia che rischia di perdersi. Una bella notizia quindi che però ne sottintende purtroppo una meno bella. Se serve una legge a proteggere uno dei valori più importanti della nostra cristianità significa che qualcosa è già andato perso. In un mondo sempre più cosmopolita le culture si mischiano, le religioni anche e il ritmo sempre più serrato delle esistenze porta a vivere le festività in maniera compulsiva tra alberi griffati, villaggi delle meraviglie, luminarie da mille e una notte, mercatini dove andare a caccia dell’ultimo dono. E anche nei presepi ormai ci è finito di tutto dai carillon alle mongolfiere, dalle statuine stilizzate a quelle fatte con i mattoncini di plastica, motoslitte, cioccolatini, lustrini, cotillons... Il racconto del Natale invece è più semplice e non può essere che quello della Notte di Betlemme, di una capanna, di un bue e di un asinello con Gesù tra Giuseppe e Maria. Il resto è quasi sempre di troppo. Nel teatro di Eduardo, Luca Cupiello costruiva con ostinazione il suo presepe non per semplice passatempo natalizio ma per difendere la sua famiglia che si stava sgretolando e così va un po’ anche oggi. Il presepe è un argine a difesa della nostra cultura cristiana che un po’ è sotto attacco. E bene fa la Regione a proteggerlo.